Viernheim.Im Forum der Senioren begann die alljährliche Veranstaltungsreihe, um den Bewohnern Abwechslung in den Alltag zu bringen. In diesem Jahr eröffnete Manfred Kessler mit seiner unterhaltsamen Kreuzfahrt-Revue den „Urlaub ohne Koffer“.

Die Cafeteria verwandelte sich in das Kreuzfahrtschiff „Andrea Gloria“ und der Schauspieler und Songschreiber nahm die Senioren mit auf eine musikalische Weltreise. Dabei schlüpfte er in unterschiedliche Rollen und Kostüme und stellte mit viel Witz unterschiedliche Personen dar, denen man auf einem Kreuzfahrtschiff begegnet. Als Feuerwehrmann erläuterte er die Sicherheitsmaßnahmen für die unterschiedlichen Klassen, plauderte als Putzfrau anschaulich über Erlebnisse und Begegnungen, zauberte als Koch Bananen aus Putzlappen und Papier und mimte natürlich auch den Kapitän. Dabei ließ sich das Publikum immer wieder gerne in das Spiel einbeziehen und hatte sichtlich Spaß dabei. Auch zum Mitsingen der Schlager und Gassenhauer der 50er und 60er Jahre ließ es sich nicht lange bitten. So ging die Reise und der schöne Nachmittag leider viel zu schnell zu Ende und viele hätten gerne eine weitere Kreuzfahrt auf der „Andrea Gloria“ gebucht. Das Publikum war sich einig, dass man sich eine Wiederholung wünscht.

Weiter ging die Veranstaltungsreihe dann am Sonntag, 17. Juni, mit M & R Musik und einem Konzert der Kinder und Jugendlichen, die den Angehörigen und Senioren ihr Können präsentierten. Auch hier sangen die Bewohner bei den bekannten Liedern gerne mit und sparten bei den jungen Künstlern nicht mit Applaus. red