USC-Doppel neuer Landesmeister

Viernheim.Bei der Austragung der Badischen Landesmeisterschaften der A-Jugend musste sich das Doppel des USC Tim Lindacher/Levin Breit gegen fünf andere Teams durchsetzten. Bereits mit 2511 Pins in den sechs Spielen des ersten Vorlaufs spielten sie sich in die Favoritenrolle. Auch in der zweiten Serie, in der sie 2588 Pins erzielten, zeigten die Viernheimer erneut eine souveräne Leistung und gingen als Spitzenreiter in das Finale. Dieses und die Meisterschaft entschieden Lindacher und Breit mit 1622 Pins für sich. Die beiden haben sich mit der Meisterschaft auch zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Levin Breit erzielte mit insgesamt 3452 Pins im Schnitt 215 Pins und übertraf Lindacher mit seinen 3269 um elf Pins.

Der Wettbewerb der B-Jugend hatte nur zwei Doppel als Teilnehmer, wobei der USC-Jugendliche Colin Kops mit dem beim BSG Karlsruhe spielenden Kimi Dänzer ein Doppel bildete. Die beiden blieben in beiden Vorläufen mit 1209 und 1207 Pins auf dem zweiten Platz. Im Finale erzielten sie 748 Pins und wurden Zweite. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020