Anzeige

Viernheim.In einem neuen Kurs des Familienbildungswerks Viernheim „Babymassage für Väter“ lernen Papas, wie sie das Urbedürfnis ihres Kindes nach Wärme, Zärtlichkeit und auch Berührung stillen können. Mit sanften Händen wird der Säugling gestreichelt und massiert, er entspannt sich, fühlt sich wohl und geborgen. „Diese Kunst der indischen Babymassage nach F. Leboyer ist hilfreich bei Blähungen, Schlafproblemen, kleinen Wehwehchen oder einfach nur eine Streicheleinheit für Körper und Seele“, heißt es in einer Mitteilung. Am Samstag, 14. April, zeigt Hebamme Nicole Hofmann Vätern von 14 bis 15.30 Uhr die Techniken. Der Kurs kostet zehn Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, unter der Telefonnummer 06204 / 92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su