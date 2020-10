Vanessa Braun sichert sich Platz drei

Viernheim.Vanessa Braun vom Eis- und Rollsportclub (ERC) ist vor kurzem zum ersten Mal bei den Deutschen Kür-Meisterschaften gestartet. Diese fanden im Landesleistungszentrum in Darmstadt statt.

Einige Wochen zuvor hatte Braun durch einen Podestplatz bei der Hessischen Meisterschaft eine Nominierung des HRIV (Hessischer Rollsport und Inline Verband) erhalten. Mit ihren neun Jahren lief Braun, trainiert von Bianca Gratzel, in der Altersklasse Schüler D in einem starken Konkurrenzfeld. Bereits am Vortag konnte sie im Trainingslauf ihre Leistung abrufen und mit einem guten Gefühl in den Wettbewerb starten.

Wegen eines technischen Problems in der Halle zu Beginn des Wettbewerbs verzögerte sich die Veranstaltung um drei Stunden. Trotz der dadurch steigenden Anspannung bewahrte Braun Ruhe und konnte sich mit einer hervorragenden Kür den dritten Platz unter 14 Läufern aus neun Bundesländern sichern.

Während des Wettbewerbs galten strenge Hygienebestimmungen. Nur Eltern und Trainerin durften vor Ort dabei sein. Vereinsmitglieder, Freunde und Angehörige konnten den Wettbewerb aber über einen Livestream verfolgen. red

