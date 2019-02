Vater und Sohn eint die Liebe zum Bier

viernheim.Hinter einem Garagentor in der Einsteinstraße werkeln Vater und Sohn an etwas Neuem: Bier aus Viernheim. Bei Hannesbräu stehen Uwe Kleinhans, 53, und sein Sohn David, 30, an den Sudkesseln. Die Brauanlage steht in einer ehemaligen Pflegehalle für Autos. „Fliesen waren also schon drin“, sagt Uwe Kleinhans und lacht. Nach einer Grundreinigung konnte es losgehen.

Doch zunächst mussten die

...