Veranstalter halten an Termin fest

Viernheim.Viel Arbeit haben die Organisatoren aus Ketsch schon in die Planung des CaniCreek-Hindernislaufs investiert. Da das Hundesport-Turnier am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai, auf dem Gelände der Kutschengilde stattfinden soll und „die Verfügung des Landes Hessen vorerst ja bis zum 19. April gilt“, wie die Veranstalter auf Anfrage mitteilen, wolle man auch weiterhin an dem Termin festhalten. Sollten die Maßnahmen jedoch verlängert werden, „haben wir für den 25. bis 27. September bereits einen Ausweichtermin fixiert“. Auf die Frage, ob und wie bereits gezahlte Meldegebühren im Falle einer Absage des ersten Termins erstattet werden, antworteten die Organisatoren nicht.

Spezielles Geschirr

CaniCreek ist ein Hindernislauf mit Hund für Jedermann, bei dem ein zwei Kilometer langer Parcours mit rund einem Dutzend Hindernissen zusammmen mit dem Vierbeiner zu bewältigen ist. Eine Vereinszugehörigkeit ist dabei nicht erforderlich. Voraussetzung für einen Start sind neben ein wenig körperlicher Fitness auch die Aussrüstung des Hundes. „Dieser muss ein spezielles Zughundegeschirr oder ein Trekkinggeschirr (kein Norwegergeschirr) tragen. Der Mensch ist durch einen speziellen Canicross-Bauchgurt und eine elastische Jöringleine mit dem Hund verbunden“, so die Organisatoren.

Beim CaniCreek gibt es Einzelrennen, Staffelrennen und erstmalig sogar einen Nachtlauf. Stirnlampen sind für die Teilnehmer in der Dunkelheit Pflicht. Denn die Hindernisse werden nur stellenweise beleuchtet sein, „so dass es für Mensch und Hund eine noch größere Herausforderung darstellt, den Parcours zu durchlaufen, als bei Tag“. cao

Info: Anmeldung und weitere Infos unter canicreek.de

