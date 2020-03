Veranstalter sagen ab

Viernheim.Zur Eindämmung des Coronavirus wurden weitere Termine und Aktivitäten abgesagt:

Der Weltladen öffnet nur noch samstags.

Das Tierheim bleibt geschlossen. Auch die Jahreshauptversammlung ist abgesagt.

Alle Einrichtungen des Katholischen Sozialzentrums sind geschlossen. Einzig die Tafel bleibt geöffnet, Kunden erhalten Taschen mit Lebensmitteln direkt an der Tür.

Auch das Pfarrbüro in der Apostelkirche bleibt mindestens bis zum 27. März geschlossen.

Der Frauenchor, der MGV 1846, der Liederkranz und die Sänger-Einheit setzen den Singstundenbetrieb bis auf weiteres aus.

Der „Club der Gemütlichen“ hat das Tanztraining der Garden eingestellt.

Der TV 1893 hat den Sportbetrieb einschließlich der Kindersportschule bis 19. April eingestellt. Die Jahreshauptversammlung, geplant am 25. März, wird verschoben.

Die für den 20. März geplante Mitgliederversammlung des BUND wird verschoben.

Der Tennisclub setzt mit dem Vereinstraining bis nach den Osterferien aus. Außerdem wurden die Mitgliederversammlung, angesetzt für den 28. März, sowie der am 4. April geplante Helfertag abgesagt.

Das Schlachtfest des Vereins der Vogelfreunde am Wochenende, 21. und 22. März, fällt aus.

Die Musicalaufführungen des Kinderchors der evangelischen Kirchengemeinden am 21. und 22. März in der Auferstehungskirche fallen aus. Bereits erworbene Karten werden an der jeweiligen Vorverkaufsstelle erstattet.

Das Kunsthaus bleibt geschlossen, die Ausstellungseröffnung „Holger Endres – Gold“, geplant am 27. März, wird verschoben.

Die Aufführung „Conni kommt“ am 27. März im TaT-Theater ist abgesagt, Karten können im Büro der Jugendförderung im TiB zurückgegeben werden.

Das Zanderessen des Angelsportvereins am Karfreitag findet nicht statt. su

