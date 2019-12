Veranstalter sind zufrieden

Viernheim.Kartoffelpuffer und Kinderpunsch, Waffeln und Glühwein, Bratwurst und Stockbrot, Alphornmusik und Weihnachtslieder: Auch am zweiten Wochenende war der 44. Viernheimer Weihnachtsmarkt einmal mehr der Anziehungspunkt in der Innenstadt.

War ein Besuch auf dem RovigoPlatz am Donnerstag und Freitag bei regnerischem Wetter noch wenig verlockend, war die Budenstadt vor der Goetheschule am Samstag und Sonntag sehr gut besucht. Die Viernheimer und auch Gäste aus der Umgebung drängen sich um die Buden, probieren den Glühwein und sind begeistert von Feuerwurst oder Hot Dogs.

Myriam Buddensiek ist vor allem mit dem Engagement der Teilnehmer zufrieden. „Es ist enorm, welche Mühe sich die Vereine gegeben haben, um die Hütten zu schmücken und zu dekorieren“, erklärt die Weihnachtsmarkt-Organisatorin aus dem Kultur- und Sportamt. „Und die Vereine haben bei ihren Mitgliedern kräftig Werbung für den Besuch des Weihnachtsmarkts gemacht“, freut sich Buddensiek. Denn viele Besucher kommen, auch bei Regen, zumindest für ein Getränk an den Stand und unterstützen so „ihren“ Verein.

Am zweiten Wochenende gibt es im Vergleich zur Vorwoche neue Teilnehmer in den Buden. Die Partnerschaftshütte ist in polnischer und italienischer Hand. Zwei Tage lang sind Gäste aus Mława mit Spezialitäten aus Polen zu Gast, dann bewirten die Gastgeberfamilien für Rovigo („Gageros“) die Viernheimer Weihnachtsmarktbesucher. Der After-Work-Freitag wird zusammen mit Gästen aus Heddesheim gefeiert. Bürgermeister Matthias Baaß begrüßt seinen Amtskollegen Michael Kessler, und Heddesheimer Firmen messen sich mit Viernheimer Betrieben beim Eisstockschießen.

Liebevoll gefertigt

Nicht nur die Gäste aus der Nachbargemeinde statten der Halle mit Kunsthandwerkermarkt einen Besuch ab. Dort präsentieren die Aussteller ihre liebevoll angefertigten Kerzen oder Karten, selbst genähte Kinderkleidung, verzierte Kugeln oder gedrechselte Kugelschreiber. „Wir sind durchaus zufrieden“, meint Organisatorin Sabine Schramek vom Hobbykünstlerverein Viernheim, „natürlich könnten es immer noch mehr Kunden sein“.

Die Bühne draußen ist an den vier Weihnachtsmarkttagen immer wieder mit musikalischen Gästen belegt. Am Samstagabend gibt es swingende Weihnachtsmusik mit den beiden Bands Monday-Noon Orchestra und Jazz Nuts der Musikschule Viernheim.

Am Freitagabend verwandelt sich der ganze Weihnachtsmarkt in einen großen Chor. Beim „Rudelsingen“ ist nämlich nicht nur der Frauenchor auf der Bühne gefordert, sondern alle Besucher stimmen in die gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder ein. Außerdem treten der Grundschulchor der Goetheschule, die Good old Boys, die Blechbläser der Starkenburg Philharmoniker, die Kurpfälzer Alphornbläser und das Original Odenwald Set auf. Die letzten weihnachtlichen Weisen erklingen dann am Sonntagabend, als der Auftritt des Shanty-Chors „Neckarmöwen Aurelia Mannheim“ den Viernheimer Weihnachtsmarkt 2019 beschließt.

