„Verantwortung ist gefragt“

Viernheim.„Kompliment, die erste Phase ist geschafft! Die zunächst stetig schnellere Ausbreitung des Virus ist gestoppt.“ In einem Infobrief würdigt Bürgermeister Matthias Baaß ausdrücklich die Leistungen der Bevölkerung seit Beginn der Corona-Krise. Er finde es bemerkenswert, „dass nahezu alle in Viernheim“ ihren Beitrag dazu geleistet hätten. Angesichts der Lockerungen sei nun aber noch stärker „die Verantwortung des Einzelnen“ gefragt.

Baaß geht in seinem Brief unter anderem auf die Situation in den Kindertagesstätten und Schulen ein, die sich mit komplett neuen Rahmenbedingungen auseinandersetzen müssten. Auch der Unterricht an der Musikschule laufe seit Anfang Mai wieder zu großen Teilen, wenn auch mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. Die Sportanlagen seien noch geschlossen. Die Vereine würden sie aber aus Vernunft größtenteils sowieso noch nicht nutzen wollen. Das Waldschwimmbad könne voraussichtlich bald geöffnet werden. Allerdings müssten die Besuche dann bei großer Nachfrage zeitlich strikt begrenzt werden.

Baaß lobt, dass viele Bürger das Forum der Senioren und dessen Beschäftigte mit verschiedenen Aktionen unterstützt hätten. Bisher sei es gelungen, eine Übertragung des Virus dorthin zu verhindern, auch wenn dies teils mit „schmerzhaften“ Einschränkungen für die Bewohner verbunden sei.

Baaß erinnert auch an die Mitarbeiter der Volkshochschule, die sich im Rahmen der Aktion „Viernheim hilft!“ um Hilfsmaßnahmen für unterstützungsbedürftige Bürger kümmerten. Die Nachfrage im Bürgerbüro sei inzwischen wieder deutlich gestiegen, bald soll auch das Angebot wieder erweitert werden, so Baaß.

Sinkende Steuereinnahmen

Der Bürgermeister spricht in seinem Brief auch sinkende Steuereinnahmen an. Gleichzeitig blieben viele Ausgaben unverändert oder erhöhten sich sogar. Die Finanzierung aller Aufgaben der Stadt würde dadurch noch schwieriger. Den Stadtverordneten soll daher im Juni ein Finanzbericht zukommen, der einen Blick auf die Einnahmen- und Ausgabensituation ermöglicht.

Der Magistrat habe seit dem 20. März weitgehend in Videokonferenzen getagt, für die Ausschüsse gab es Informationsveranstaltungen, ohne die Möglichkeit, Beschlüsse zu fassen. Der Stadtverordnetenvorsteher wolle nun mit den Fraktionsvorsitzenden in einem Gespräch klären, wie die weiteren Gremiensitzungen organisiert werden sollen. red/fhm

