Verbaler Streit in Lokal eskaliert

Viernheim.Ein Streit in einer Gaststätte in der Saarlandstraße ist nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen eskaliert. Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei über Notruf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei 32 und 29 Jahre alte Männer in einen zunächst mit Worten ausgetragenen Streit. Im Zuge dieser Auseinandersetzung habe der jüngere Mann dem älteren Heddesheimer ins Gesicht geschlagen und – als dieser am Boden lag – auf ihn eingetreten. Der Mann wurde im Kopf- und Gesichtsbereich verletzt. Der 29-jährige Tatverdächtige muss sich jetzt in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06206/97 47 17 zu melden. pol/bur

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.01.2019