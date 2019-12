Verbesserung für Radfahrer

Viernheim.Radfahrer die aus Richtung Weinheim/Alter Weinheimer Weg kommen, haben seit ein paar Tagen die Möglichkeit, stadteinwärts eine Querungshilfe zu nutzen, um in die Weinheimer Straße einzubiegen. Dort ist nun auch ein bis zu drei Meter breiter Radfahrstreifen markiert. Wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt, folgt sie mit den beiden Neuerungen den Empfehlungen der Machbarkeitsstudie der Radschnellverbindung Mannheim-Viernheim-Weinheim für diesen Abschnitt. Bei den Markierungsarbeiten wurde auch die Verkehrsführung an der Einmündung Heppenheimer Straße geändert. Dort soll der Radverkehr nun, wie auch an anderen Orten schon üblich, auf der Fahrbahn geführt werden. Nach Angaben der Stadt wird überlegt, die nun nicht mehr genutzten versiegelten Flächen an der Einmündung zu entsiegeln und zu begrünen. Die Kosten für die bisher ausgeführten Arbeiten belaufen sich laut Stadt auf rund 11 500 Euro.

Eine wesentliche Verbesserung der Einmündung sieht laut Verwaltung der ADFC in der Neugestaltung der Kreuzung. „Mit relativ geringem finanziellen Aufwand konnte hier eine spürbare Verbesserung für den Radverkehr erreicht werden“, lässt der verkehrspolitische Sprecher des ADFC Kreis Bergstraße, Andreas Vondung, sich in der städtischen Mitteilung zitieren.

Erster Stadtrat Bastian Kempf erklärte: „Mobilität wird immer vielfältiger und wir versuchen natürlich, wo immer das geht, die Bedingungen für möglichst alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern und ein attraktives Angebot zu machen.“ Dazu sei er auch in regelmäßigem Austausch zum Beispiel mit dem ADFC oder dem Forum Handicap, dessen Vertreter er nun auch in die so genannte Verkehrs-AG eingebunden habe.

Nach Angaben der Stadt nutzen viele Berufspendler die Strecke, auf der der neue Radfahrstreifen und die Querungshilfe liegen, auf dem Weg zur Arbeit. Aber auch Familien würden die Stelle häufig auf dem Weg von den Reiterhöfen oder aus Weinheim passieren. Für Eltern mit Kindern auf eigenen Rädern stellt die neue Querungshilfe laut Stadt eine wesentliche Verbesserung dar. Die stark befahrene Weinheimer Straße könne jetzt sicher in zwei Abschnitten überquert werden. red

