Viernheim.Die Polizei geht jetzt von Brandstiftung aus: Bei zwei der drei am Mittwochmorgen in der Kiesstraße ausgebrannten Fahrzeuge (wir berichteten) seien „extreme Hitzequellen“ zum Einsatz gekommen. Dies sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen, Christiane Kobus, auf Anfrage. „An dem BMW und an dem Citroën Jumper sind jeweils Dinge abgelegt worden, die schnell brennen. Das andere Auto ist, einfach weil es dort geparkt war, in Mitleidenschaft gezogen worden.“ Wenn die Freiwillige Feuerwehr nicht so schnell vor Ort gewesen wäre, hätte das Feuer auch auf das Dachgeschoss übergreifen und Menschenleben in Gefahr bringen können – und der Gesamtschaden wäre viel größer gewesen, betont Kobus. Diesen schätzt die Polizei auf mehr als 70 000 Euro. Die Ermittlungen, an denen auch Experten des Landeskriminalamts beteiligt sind, wurden mittlerweile auf versuchte schwere Brandstiftung an dem Haus in der Kiesstraße ausgedehnt.

Einen Zusammenhang mit Fahrzeugbränden am selben Morgen in Darmstadt vermutet die Polizei nicht. In Viernheim werden jetzt die Anwohner und mögliche Zeugen gehört. Hinweise erbittet das Kommissariat 10 der Polizei in Heppenheim unter Telefon 06252/70 60. bur