Verein stellt Kalender vor

Viernheim.Der Pfau, der sein Federnrad schlägt, und die niedlichen Bennetkängurus beim Fressen: Das sind nur zwei der Motive, die in dem Vogelpark-Kalender für das Jahr 2020 zu sehen sind.

Beim Bauernmarkt im Vogelpark hatte der Verein einen eigenen Stand. Neben T-Shirts, Tassen oder Kappen mit dem Vogelparklogo, Puzzles und Plüschvögeln wurde auch erstmals der neue Kalender verkauft. „Die Fotos sind in Zusammenarbeit mit dem Verein Kompass entstanden“, erzählte Michael Haas, wie die Bilder der Tiere aufgenommen wurden. Wer beim Bauernmarkt keinen Kalender kaufen konnte, kann ihn weiterhin für 9,90 Euro bei allen Vereinsmitgliedern erwerben.

Beim Bauernmarkt wurde ansonsten wiederum eine bunte Mischung an Waren angeboten. An den Verkaufsständen lagen landwirtschaftliche Erzeugnisse aus wie Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst. Dazu kamen Schnaps und Liköre, Gewürze und Aufstriche oder Chilischoten in exotischen Sorten. Sogar die ersten Lebkuchen und Weihnachtsgebäck konnten schon eingepackt werden. Wie immer waren sie frisch gebacken. In der Beerfurther Bäckerei Baumann startet die jährliche Lebkuchenproduktion nämlich mit der Teilnahme am Viernheimer Bauernmarkt.

Daneben gab es Bürsten zu erwerben sowie Produkte aus Tierfellen, dazu genähte Kinderkleidung oder Schmuck und allerlei dekoratives Kunsthandwerk. Besonders ins Auge stachen diesmal die Taschen, die aus Jutesäcken für Kaffee genäht wurden und auf denen noch Reste des Aufdrucks der Kaffeesorte oder der Angaben zum Abfüllgewicht zu lesen sind.

Kooperation wird fortgesetzt

Aber nicht nur an den Verkaufsständen im Park herrschte Betrieb. In der Cafeteria des Frauenchors saßen die Besucher bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen und Torten – und nahmen sich auch mal ein paar Stücke mit nach Hause.

Der Verein Vogelpark lockte mit deftigen Spezialitäten wie Haxen, und Brezen in seinen bayrischen Biergarten. Die Kooperation der befreundeten Vereine wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt – da feiert der Vogelpark nämlich sein 60-jähriges Bestehen. Obazdasu

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.09.2019