Vereine bewirten am Vatertag zahlreiche Ausflügler

Viernheim.Zahlreiche Familien nutzten den Feiertag Christi Himmelfahrt für einen Ausflug. Ziele gab es dabei in Viernheim genug, denn etliche Vereine und Gruppen hatten zu Festen eingeladen. Am Vatertag waren aber auch viele Viernheimer Männer gemeinsam unterwegs. In der Regel mit dem Fahrrad steuerten sie die verschiedenen Treffpunkte an. Beim Fischerfest des Angelsportvereins (Bild) waren vor allem die frisch zubereiteten Fischspezialitäten gefragt. Von dort aus war es nicht weit zum Betriebsgelände der Firma Winkler und zum „Schlemmernest“. Dort gab es Live-Musik der Band Fortytwo. Ein beliebtes Ziel war auch die Anlage des Sportschützenvereins, wo schon am Vormittag reger Betrieb herrschte. Im Viernheimer Westen fand das deutsch-ungarische Grillfest statt. Und der MGV Liederkranz servierte bei seinem Schlachtfest verschiedene Grillspezialitäten. Die befreundeten Chöre unterhielten dabei die Gäste mit Liedvorträgen. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.05.2019