Vereins-App programmieren

Viernheim.. Um eine eigene Vereins-App geht es beim Vereinsfrühschoppen am morgigen Sonntag, 31. März, 10 bis 12 Uhr, im kleinen Saal des Bürgerhauses. Bürgermeister Matthias Baaß hofft, möglichst viele Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit in Viernheimer Vereinen und Verbänden zu der Veranstaltung begrüßen zu können. Eine Vereins-App könne etwa dabei helfen, seine Zielgruppe zu erreichen oder mit den eigenen Mitgliedern zu kommunizieren, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle.

Bei dem Vereinsfrühschoppen erfahren die Besucher unter anderem, worauf bei der Entwicklung, der Einführung und dem Betrieb einer App zu achten ist. Vorgestellt werden viele Praxisbeispiele aus erfolgreichen Vereins-Apps. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019