Vereinsmeister ermittelt

Viernheim.Optimale Verhältnisse herrschten bei den Vereinsmeisterschaften des Eis- und Rollsport-Clubs (ERC) Viernheim auf der Vereinsanlage im Familiensportpark West. Die sanierte Bahn ließ keine Wünsche offen und die 43 Läuferinnen und ein Läufer waren bei Kaiserwetter hochmotiviert. Die große Zahl an Zuschauern, in erster Linie Familienangehörige, Freunde und Bekannte, sorgten zudem für gute Stimmung.

Erste Erfahrungen gesammelt

Ergebnisliste der ERC-Vereinsmeisterschaft Minis Gruppe 2 (2010 - 2012): 1. Lia Träger, 2. Katharina Irrgang, 3. Mia Jeckstadt Anfänger Gruppe 2 (2009): 1. Chiara Esposito, 2. Alina Hanak Anfänger Gruppe 3a (2008): 1. Sophie Lang, 2. Ronja Poltawitz, 3. Valeria Richert Anfänger Gruppe 3b (2007): 1. Luisa Heininger, 2. Alina Masic, 3. Anna-Lena Hotz Anfänger Gruppe 3c (2004-2005): 1. Lajla Mesanovic, 2. Vivien Irrgang, 3. Elisabeth Botta Freiläufer Gruppe3a: 1. Ilea Michel, 2. Latrisha Bauer Freiläufer Gruppe 3b: 1. Vanessa Braun, 2. Letizia Ferraraccio, 3. Lilly Stalla Figurenläufer: 1. Natalie Gzella, 2. Laura Schreiner, 3. Alina Stalla Kunstläufer: 1. Pauline Wagenblaß Nachwuchsklasse: 1. Melina Bernauer, 2. Manja Koscielny, 3. Analena Stemcke Cup 1.: Yara Stemcke, 2. Nadine Probol, 3. Jennifer Mandel Schüler C 1.: Mia Möbius Schüler B 1.: Selina Braun Jugend 1.: Sophia Gratzel. JR

Besonders groß war die Nervosität natürlich bei den Anfängern, die noch nie bei Titelkämpfen gelaufen waren und für die die Vereinsmeisterschaften einen guten Einstieg in die Wettkampfpraxis darstellten. Aber auch die erfahrenen Läuferinnen hatten so die Möglichkeit ihre Choreografien vor Publikum unter Wettbewerbsbedingungen zu präsentieren. „Der Verein möchte sich bei allen Eltern und Angehörigen für die Mitarbeit bedanken, ohne die solch eine Veranstaltung nicht möglich wäre. Da ansonsten alle Wettkämpfe im Raum Darmstadt und Frankfurt stattfinden ist die Vereinsmeisterschaft auch eine gute Gelegenheit sich die einstudierten Kürprogramme anzuschauen“, zeigte sich auch die ERC-Vorsitzende Annett Koscielny zufrieden mit dem Verlauf.

Bei den Titelkämpfen herrschte eine familiäre Atmosphäre, es war wie bei einem großen Picknick. An den Verpflegungsstationen herrschte viel Betrieb, dazu gab es ein Kaffeemobil und eine schicke Sektbar. In vertrauter Runde wurden auch die kommenden Aktivitäten besprochen. Die offizielle Wettkampfsaison geht noch bis in den September, bevor dann im Spätjahr die Proben für die Vereinspräsentation „Belle und das Biest“, die am 7. und 8. Dezember in der Sporthalle der Alexander-von-Humboldt-Schule aufgeführt werden, starten. JR