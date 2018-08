Anzeige

viernheim.. Zu einem Familientag lädt die SPD Bergstraße am Samstag, 18. August, Mitglieder, Freunde und interessierte Gäste aus dem gesamten Kreisgebiet nach Viernheim ein. Los geht es um 11 Uhr an der Feierabendhalle.

Vor allem Familien mit Kindern erwartet an dem Tag ein buntes Programm: Kinderclown Mister Kunterbunt wird für gute Stimmung sorgen, außerdem hat der Nachwuchs die Möglichkeit, sich auf einer Hüpfburg auszutoben. Darüber hinaus gibt es eine Popcornmaschine und eine Schminkaktion für Kinder. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt: Auf der Speisekarte stehen Steaks und Würstchen. Für den Nachmittagskaffee kündigen die Sozialdemokraten eine große Auswahl an Kuchen an. Auch eine musikalische Umrahmung ist vorgesehen.

Offiziell eröffnet wird der Familientag gegen 12 Uhr. „Wir freuen uns in Zusammenarbeit mit der Viernheimer SPD auf einen Familientag für alle Generstionen in entspannter Atmosphäre“, heißt es in der Mitteilung der SPD abschließend. red