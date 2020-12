Verkaufsstand in der Innenstadt

Viernheim.Aufgrund der großen Nachfrage nach seinen Produkten ist der deutsch-burkinische Freundeskreis Yaa Soma am Donnerstag, 3. Dezember, 8.30 bis 12.30 Uhr, erneut mit einem Verkaufsstand vor der Metzgerei Kühner am Rathaus präsent. Im Angebot sind Marmeladen, Gebäck, Chutneys und Gewürzsalze. Außerdem gibt es weihnachtliche Dekorationen, kleine Geschenkideen sowie Alltagsmasken aus weihnachtlichen Stoffen.

Neben dem Verkauf in der City können Interessenten die Artikel auch bei Raumausstattung Blaess, Rathausstraße 78, während der Ladenöffnungszeiten erwerben, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der Erlös der Aktionen von Yaa Soma kommt Schulprojekten in Burkina Faso zugute. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.12.2020