Viernheim.Im Rahmen einer verkehrstechnischen Untersuchung am Knotenpunkt Karl-Marx-Straße/Rathausstraße wird am Donnerstag, 8. März, der Verkehr gezählt. Dies teilte die städtische Presse- und Informationsstelle mit. Die Verkehrserhebung werde per Videoaufzeichnungen vom Büro R+T Ingenieure für Verkehrsplanung aus Darmstadt durchgeführt. Hierbei würden alle Verkehrsströme erfasst.

Es erfolge eine Unterscheidung zwischen Fußgängern, Radfahrern, Krafträdern, Personenkraftwagen, Kleintransportern und Schwerverkehr. Die Schärfe der Videoaufzeichnungen werde so gering gewählt, dass weder Kennzeichen noch Gesichter zu erkennen seien. Der Datenschutz sei somit gewährleistet, erklärt die städtische Presse- und Informationsstelle.

Die Verkehrszählung per Video habe sich durchgesetzt. Vorteile lägen in der großen Zuverlässigkeit der Ergebnisse, der Nachprüfbarkeit der Daten sowie in ergänzenden Informationen zu Verkehrsablauf und -sicherheit. Darüber hinaus seien die videobasierten Erhebungen fast immer kostengünstiger als Zählungen mit Personal. red