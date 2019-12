Viernheim.Den Ungeheuerlichkeiten des Holocausts und der Absurdität von Antisemitismus widmet sich ein Vortragsabend am Mittwoch, 11. Dezember, in der Aula der Alexander-von-Humboldt-Schule. Unter dem Titel „Verlorene Welten“ berichtet der Religionswissenschaftler Yuval Lapide aus seiner persönlichen Perspektive über jüdisches Leben in Wien und Franken vor der Zeit des Nationalsozialismus. Der Eintritt ist frei.

Neben dem Beitrag des jüdischen Professors gibt es weitere Vorträge zum Leben in der Mitte Europas vor dem Jahr 1933. Ziel dieser Veranstaltung ist es laut Ankündigung, die Brutalität des Holocaust um die Perspektive zu erweitern, dass die Vertreibung und die Ermordung der Juden aus der Mitte Europas einen Verlust in kultureller Hinsicht bedeutet, der bis heute schmerzlich spürbar ist. Aus dieser Perspektive werde die Absurdität des immer noch grassierenden Antisemitismus in Europa besonders deutlich.

Musikalisch wird der Abend von der AvH-Klezmer-Band begleitet, die verlorene jüdische Musik aus Siebenbürgen in einem Lehrer-Schüler-Projekt revitalisiert hat. cao

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019