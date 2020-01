Vermittler zwischen den Kulturen

Viernheim.Seit mehr als zehn Jahren leistet das „Projekt für interkulturelle Vermittlung in Viernheim“ (PfiVV) einen wichtigen Beitrag, um Menschen mit Migrationshintergrund zu unterstützen und Sprachbarrieren abzubauen. 13 neue Integrationslotsinnen und ein Integrationslotse haben sich nun für diese Aufgabe qualifiziert und erhielten aus den Händen von Bürgermeister Matthias Baaß und dem Ersten Stadtrat Bastian Kempf die entsprechenden Zertifikate.

Als interkulturelle Vermittlerinnen in Viernheim aktiv sind künftig Ayten Muratofa aus Bulgarien (Bulgarisch, Türkisch), Iman Shihab aus Jordanien (Arabisch), Haifa Osman aus Syrien (Kurdisch, Arabisch), Yasmin Qtaiesh aus Jordanien (Arabisch, Englisch), Diana Krause aus Deutschland (Englisch), Munira Hiraabe aus Somalia (Somali), Gülizar Dirican aus der Türkei (Kurdisch, Türkisch), Gayibe Yagiz aus der Türkei (Kurdisch, Türkisch), Soudabeh Soltani aus dem Iran (Persisch, Türkisch), Neshe Yumer aus Bulgarien (Bulgarisch, Türkisch), Wafaa Almousa Alkhalaf aus Syrien (Arabisch, Englisch), Claudia Gheorghiu aus Rumänien (Rumänisch, Englisch, Spanisch) und Fatima Hamza aus Syrien (Arabisch). Erster Integrationslotse Viernheims ist Mohammad Al Bakkour aus Syrien (Arabisch).

Die Mitarbeiter von PfiVV helfen beim Dolmetschen, vermitteln bei kulturell bedingten Missverständnissen und begleiten Menschen zu Beratungsstellen und Behörden. Der Verein Lernmobil bietet im Auftrag der Stadt Viernheim und des hessischen Sozialministeriums die Weiterqualifizierung zum interkulturellen Vermittler an. „Ziel ist es, Menschen auszubilden, die Mitbürger unterstützen, wenn es zu Verständigungsproblemen kommt. Denken, handeln und beteiligen – so gelingt Integration“, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle. red

