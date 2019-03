Verspäteter Spielbeginn

Viernheim.. Die Spielvorbereitung war zwar alles andere als optimal, dennoch wäre die Niederlage der Viernheimer Handballherren beim TV Hardheim vermeidbar gewesen. Allerdings fehlte beim 25:32 die notwendige Entschlossenheit. Der Tross des TSV Amicitia hatte sich pünktlich auf den Weg gemacht, doch nach 30 Minuten geriet der Bus in eine Vollsperrung auf der Autobahn. Knapp zwei Stunden lang ging gar nichts mehr auf der A 6. Viel zu spät kamen die Viernheimer beim TV Hardheim an, wo das Spiel erst um 20.20 Uhr statt um 19.30 Uhr angepfiffen werden konnte.

Trotz der widrigen Bedingungen konnte der TSV Amicitia das Spiel zunächst ausgeglichen gestalten, nach zehn Minuten stand es 4:4. Viernheim hatte beste Möglichkeiten, verpasste es aber, deutlich in Führung zu gehen. Stattdessen schlichen sich nach Holger Huberts Treffer zum 7:6 noch mehr Fehler im Angriff ein. Hardheim erhöhte den Abstand auf 13:8. Auch zwei Konter blieben ungenutzt, so dass es mit 15:11 in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren den Vier-Tore-Vorsprung zunächst verwalten, setzten sich zwischenzeitlich sogar auf 21:15 ab. Die Chancenverwertung beim TSV Amicitia wurde jedoch nicht besser. Jetzt bekam die Truppe von Frank Herbert auch in der Abwehr mehr und mehr Probleme. Die flinken Gastgeber waren ein ums andere Mal erfolgreich, das 28:19 war die Entscheidung in der Partie. Am Ende stand eine deutliche Niederlage gegen einen unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf. Für den TSV Amicitia ist noch alles drin: Drei Punkte beträgt der Vorsprung vor Hardheim und sieben Punkte auf den Tabellenletzten.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Dennis Hoffmann, Raul Lázaro Garcia; Pal Megyeri 1, Jan Willner 2, Ronny Unger 3, Dominik Seib, Julius Herbert, Robin Helbig 4, Philipp Oswald 1, Leon Schaal, Jannik Geisler 5, Holger Hubert 8/4, Marcel König 1. su

