Verspäteter Start in die Badenliga

Viernheim.. Eine Woche später als die übrigen Vereine im Verbandsgebiet starten die Handballmannschaften des TSV Amicitia. Nachdem der erste Heimspieltag verlegt wurde (wir berichteten), geht es an diesem Wochenende auswärts um die ersten Punkte der Saison 2020/2021.

Die Herren gehen am Samstag, 26. September, bei der TSG Wiesloch in die neue Badenliga-Runde. Die TSG hat zum Auftakt mit 19:22 beim TV Eppelheim verloren. „Das Team ist top vorbereitet und auf den Gegner bestens eingestellt“, sagt der stellvertretende Abteilungsleiter Ralf Schaal. Nur die Langzeitverletzten Felix Hildenbeutel, Björn van Marwick und Rouven Müller fallen aus. Florian Rech und Sven Walther sind zwar noch angeschlagen, konnten diese Woche aber am Training teilnehmen. Gästefans sind beim ersten Auswärtsspiel erlaubt, der Einlass beginnt 30 Minuten vor Spielbeginn.

Damen gegen TV Dielheim

Auch die Viernheimer Handballdamen greifen nun in das Spielgeschehen ein. Am Sonntag, 27. September, gastieren sie um 15.30 Uhr beim TV Dielheim. Die Gastgeber mussten im ersten Spiel eine deftige 12:36-Niederlage bei der SG Nussloch einstecken. TSV-Amicitia-Trainerin Steffi Dietrich sieht auch ihre Mannschaft spielerisch im Vorteil und setzt darauf, dass eine konzentrierte Leistung die ersten beiden Punkte bringt. Celine Schütz kann verletzungsbedingt nicht mit von der Partie sein, und für Katharina Haas wird es vorerst das letzte Spiel im blau-grünen Dress sein: Die Torhüterin verschlägt es berufsbedingt nach Stuttgart und will sich zu gerne mit einem Sieg verabschieden.

Die zweite Herrenmannschaft fährt zum Start in der 2. Bezirksliga zur TSG Dossenheim 2, Spielbeginn ist dort am Sonntag um 16.15 Uhr. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.09.2020