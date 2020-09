Verstärkung durch namhafte Neuzugänge

Viernheim.Auch für den Boulesport ist das Jahr 2020 ein besonderes. Keine Meisterschaften oder Ligaspiele, lediglich stark limitierte Turniere, die nur unter strengen Hygieneauflagen stattfinden. Für den 1. PC Viernheim hatte das zur Konsequenz, dass die Kaderplanung für die Saison 2021 bereits im April dieses Jahres begann.

Für Präsident Michael Tekath und Sportwart Marcus Faltermann eine gute Möglichkeit, die durch den Doppelaufstieg der Ligateams in die Bundes- und erste Hessenliga, die kurzfristig nötig gewordene Kaderplanung neu zu überdenken. Dabei ging es vor allem darum, neue Spieler zu gewinnen, die den Verein unterstützen und ihn in der Bundesliga voranbringen.

Für das Jahr 2021 kann der Verein viele neue Spieler in Viernheim begrüßen. Die Bundesligamannschaft wird zukünftig von Benny Lehmann, Stefan Thies, Steffen Kleemann und Frank Doppler verstärkt. Lehmann und Kleemann wurden unter anderem 2011 gemeinsam Deutsche Doublettemeister und mit Lützelsachsen Deutscher Vereinsmeister. Auch Thies und Doppler sind bereits viele Jahre erfolgreich in der Deutschen Bouleszene unterwegs. Alle vier spielen bereits seit Jahren erfolgreich für den Rheinland-Pfalz-Kader. Ann-Katrin Weißbäcker wird künftig die „Bundesliga mixed“ verstärken. Sie möchte nach vielen Jahren in Dieburg den nächsten Schritt gehen und der 1. PC Viernheim wird sie dabei unterstützen, heißt es vonseiten des Vereins.

Auch die zweite Mannschaft in der 1. Hessenliga bekommt Verstärkung. Für das Mixed wird Claire Bonnamour ihre Kugeln für den Viernheimer Verein an die Sau platzieren. Die Männerriege in dieser Mannschaft verstärkt ab sofort Gilbert Pederzolli, der vom BC Tromm wechselt. Bei den Teamchefs des Bundesligateams des 1. PC Viernheim wird weiterhin auf Erfahrung gesetzt. So werden Michael Schmidt und Michael Tekath gemeinsam diesen Job übernehmen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.09.2020