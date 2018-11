Versteckte Dinge des Alltäglichen

Bärbel Schulz (links) und Yvonne Weber stellen ihr neues Werk vor. © Kunstraum

Viernheim.Von den oft versteckten Dingen des Alltäglichen handelt das neue Buch der Germanistin Yvonne Weber und der Kalligrafin Bärbel Schulz mit dem Titel „Von Alltagsabenteuern und Zettelwirtschaft“. Die beiden Frauen stellen ihr aktuelles Buchprojekt in einer Autorenlesung am Dienstag, 4. Dezember, 19 Uhr, im Kunstraum Gerdi Gutperle (Heidelberger Straße 9) vor.

Dinge, Stimmungen, Belanglosigkeiten – oft werden sie im Alltag gar nicht recht wahrgenommen. Yvonne Weber aber sind diese Dinge aufgefallen. Ihnen hat Weber kleine Gedichte oder Geschichtchen gewidmet. Und diese hat Bärbel Schulz in schönster Weise gekonnt in kalligrafische Botschaften umgesetzt.

Herausgekommen ist ein sehr subjektives A bis Z des Frauenduos. Damit stellen die beiden nun ihr drittes Buch vor, das in Eigenregie entstanden ist. Jedes einzelne Exemplar wird nach wie vor per Hand gebunden und mit einem Buchdeckel versehen. Die Tickets für die Lesung kosten fünf Euro. Eine Anmeldung zur Lesung ist unter der Telefonnummer 06204/91 45 730 oder per E-Mail unter info@kunstraum-gerdigutperle.de möglich. red

© Südhessen Morgen, Montag, 26.11.2018