Viernheim.Sportunterricht mal anders: Die Schillerschule Viernheim hat Tennis-Schnupperunterricht für ihre Schüler angeboten, Schulsportleiterin Nicole Träger konnte dazu den Tennisclub Viernheim als Kooperationspartner gewinnen.

An zwei Vormittagen waren drei Trainer der Tennisschule Björn Tihelka, die beim Viernheimer Tennis-Club ansässig ist, in der Sporthalle der Grundschule, um den Kindern das Spiel mit dem gelben Filzball nahezubringen. Die Trainer hatten nicht nur Schläger und Bälle mitgebracht, sondern eine große Auswahl an weiterem Trainingsmaterial. Alle elf Klassen durften den Tennissport während einer Sportstunde ausprobieren. Die Schüler hatten mächtig Spaß dabei, den richtigen Schlägergriff zu üben, die Tennisbälle zu balancieren, erste Schläge auszuprobieren und sogar den einen oder anderen Ball über das Netz zu bringen. su