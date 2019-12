Verteidigung zeigt Stärke

Viernheim.Die starke Defensive hat den Basketballherren der BG Viernheim-Weinheim einen klaren 71:44-Sieg über den Heidelberger TV gesichert. „Wir haben unserem Gegner die wenigsten Punkte erlaubt, die eine Mannschaft in dieser Oberliga-Saison bisher erzielt hat“, kommentierte BG-Trainer Robin Zimmermann den deutlichen Erfolg.

„Unsere Defense stand sehr stabil“, lobte er die Abwehrarbeit. Mit diesem Sieg setzen sich die Sharks in der Spitzengruppe der Oberliga Baden fest und haben bald die Möglichkeit, im direkten Duell mit Spitzenreiter Mannheim II gleichzuziehen. Die BG agierte in der TSG-Halle defensivstark und erwischte mit 6:0 einen guten Start. Dann entwickelte sich bis zur Halbzeit ein punktearmes Spiel (27:25).

Vor allem mit erfolgreichen Abschlüssen in Korbnähe taten sich die Gastgeber in der ersten Hälfte sehr schwer. Doch dann gelang ein furioser Start in die zweite Halbzeit mit einem 8:0-Lauf. Die Heidelberger konnten nicht mehr mithalten. Mit 22:10 ging das dritte Viertel an die BG, die beim Stand von 49:35 einen Vorsprung in den Schlussabschnitt mitnahmen. Die BG baute die Führung aus.

BG Viernheim-Weinheim: Lukas Kreutzer (16 Punkte), Salvatore Baragiola (14), Dogukan Ceneli (10/2 Dreier), Daniel Lohrke (8), Sebastian Geister (6), Maurice Martin (5/1), Dean Spencer (5/1), Patrick Dörr (3/1), Simon Freudenberg (2), Victor Habrich (2), Iljas Al-Masri, Arno Grobrügge. su

