Verwaltung stellt zwei Kita-Varianten vor

Viernheim.Die Entscheidung darüber, ob in der Marienkirche eine Kindertagesstätte eingerichtet wird, fällt möglicherweise früher als gedacht. Die Pfarrei Johannes XXIII. hatte der Stadt ein entsprechendes Angebot gemacht (wir berichteten). Ursprünglich war geplant gewesen, dass die Stadtverordneten in der nächsten Sitzung am 20. März, 19 Uhr im Ratssaal, nur entscheiden, ob in Viernheim überhaupt eine weitere Kita gebaut werden soll. Erst in den folgenden Sitzungen sollte dann über mögliche Standorte beraten werden.

Dieser Schritt wird nun jedoch vorgezogen, wie Erster Stadtrat Bastian Kempf im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ erklärt. Falls sich die Stadtverordneten in der kommenden Woche für eine neue Kindertagesstätte aussprechen, so sollen sie in der gleichen Sitzung auch entscheiden, welcher mögliche Standort dafür näher untersucht werden soll.

Im Langhaus der Marienkirche könnten laut Kempf 100 Plätze für die Betreuung von Kindern in vier Gruppen entstehen. Eine Alternative wäre ein Neubau auf einem städtischen Grundstück an der Ecke Heinrich-Lanz-Ring und Am Sandhöfer Weg. Dort könnte das Erdgeschoss als Kindertagesstätte genutzt werden, im Obergeschoss würden Wohnungen eingerichtet.

„Wenn sich die Stadtverordneten entscheiden, einen Standort näher prüfen zu lassen, bedeutet das noch nicht, dass die Kindertagesstätte dort auch gebaut wird“, betont der Erste Stadtrat. Darüber müssten die Stadtverordneten in einer weiteren Sitzung abstimmen. Vor dieser Entscheidung könne auch noch der andere Standort geprüft werden. Für beide Möglichkeiten wurden bereits Machbarkeitsstudien erstellt, die die Architekten Roland Träger und Corinna Bauer bei einer gemeinsamen Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses sowie des Bauausschusses am 18. März, 18.30 Uhr im Ratssaal, präsentieren.

Bei einer Teilumnutzung der Marienkirche wären laut Kempf „die Rahmenbedingungen relativ klar“. Eigentümer und Bauherr wäre die Pfarrei. Die Stadt würde den Einbau der Räume bezahlen und wäre zur Erhaltung des Einbaus verpflichtet. Hinzu käme ein jährlicher Pauschalbetrag für die Unterhaltung des Gebäudes, der unabhängig von wirklichen Schäden oder notwendigen Arbeiten anfallen würde.

Folgekosten kommen hinzu

Derzeit geht die Verwaltung laut Kempf aufgrund der Machbarkeitsstudie von Baukosten in Höhe von 2,25 Millionen Euro aus. „Der endgültige Betrag wird aber wohl höher liegen, da die wirklichen Planungen noch nicht begonnen haben“, kündigt Kempf an. Hinzu kämen Folgekosten. Diese berechneten sich so: Aufgrund der Erfahrungen mit dem Bau anderer Kitas geht die Verwaltung davon aus, dass der Neubau einer Einrichtung mit vier Gruppen rund 3,2 Millionen Euro kostet. Theoretisch würde die Stadt also durch den Standort Marienkirche 0,95 Millionen Euro sparen. „Die Stadt könnte dann jährlich ein bis zwei Prozent dieses Betrags für den Unterhalt der Marienkirche bezahlen“, erklärt Kempf. Wie hoch der Prozentsatz genau ausfalle, bleibe noch zu verhandeln, falls sich die Stadtverordneten für diese Variante entscheiden sollten. Ein entsprechendes Abkommen zwischen Pfarrei und Stadt über eine Kindertagesstätte in der Marienkirche würde vorerst 25 Jahre laufen. Die Folgekosten würden bei dieser Rechnung also etwa zwischen 237 500 und 475 000 Euro liegen.

Ursula Scheidel, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates von Johannes XXIII. bestätigt das von Kempf beschriebene Konzept: „Die Stadt kommt für den Einbau der Kita und deren Unterhaltung auf und bezahlt zudem einen Betrag für die Instandhaltung der Hülle.“ Wie hoch dieser Betrag wäre, stehe aber noch nicht fest. „Das müssten Bistum und Stadt miteinander aushandeln.“ Derzeit liefen aber keine Verhandlungen. „Zuerst müssen die Stadtverordneten entscheiden.“

Eigentum der Stadt

Ein Neubau am Heinrich-Lanz-Ring würde laut Kempf im Vergleich zur Marienkirche Vor- und Nachteile mit sich bringen: Unter anderem wäre zu klären, wer überhaupt der Bauherr sein soll. So könnten die Räume im Erdgeschoss für die Kindertagesstätte angemietet werden. Alternativ wäre es aber auch möglich, dass das Erdgeschoss oder aber der gesamte Komplex Eigentum der Stadt werden.

Die Verwaltung geht derzeit von Baukosten in Höhe von rund 2 966 000 Euro aus. Die Summe bezieht sich rein auf die Kita, nicht auf die Wohnungen. „Der Betrag liegt unter den 3,2 Millionen Euro für andere Kitas, da bestimmte Kosten, etwa für die Heizungsanlage, mit den Wohnungen geteilt werden würden“, erklärt Kempf.

Auch hier fallen Folgekosten an, die sich laut Kempf auf etwa 7600 Euro jährlich belaufen könnten. Auf 25 Jahre gerechnet, lägen die Folgekosten also nur bei rund 190 000 Euro. Der Erste Stadtrat betont jedoch, dass alle genannten Zahlen nur vorläufige Annahmen seien. „Die Kosten bei der Variante Heinrich-Lanz-Ring hängen stark davon ab, welche der Möglichkeiten am Ende gewählt wird.“ Generell gelte: „Die genauen Planungen stehen noch aus. Außerdem müssen die Stadtverordneten zu allem ihre Zustimmung geben.“

