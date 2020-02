Viernheim.Zwei Sprachen und zwei Persönlichkeiten leben in Arnim Töpel. Beide begeisterten am Sonntag das Viernheimer Publikum. Auf Einladung der Volkshochschule gastierte der Musikkabarettist in der ausverkauften Kulturscheune.

Aufgewachsen in einem ausschließlich Hochdeutsch sprechenden Elternhaus wurde Töpel zu Beginn seiner Walldorfer Schulzeit mit einer merkwürdig gutturalen Sprache konfrontiert. „Der is awwer net vun do“, hätten seine Kameraden sofort gehört und erbarmungslos festgestellt: „Ach Gott, bischt du so dabbisch.“ Aufgrund des Wohlklangs habe er „dabbisch“ lange für ein Kompliment gehalten, erinnerte sich der Kabarettist.

Da selbst der Name Arnim den Freunden zu kompliziert schien, tauften sie ihn kurzerhand in „De Günda“ um. Töpels Alter Ego war geboren. In Sachen Dialekt sei er allerdings ein Spätberufener. Seine umgangssprachlichen Ausfälle hätten sich immer mehr gehäuft. Bei endlosen Sitzungen sei es aus ihm herausgebrochen: „Ich konn’s nimmi heere, verzeehl’s de Klobrill.“

Inzwischen steht Töpel seit über 20 Jahren auf der Kleinkunstbühne und hat es zum „Masterbabbler“ gebracht. Mühelos wechselte er zwischen Arnim und Günda und ließ die beiden sogar im Duett die Ballade „Ischt du aach gern babbisch Gutsel?“ singen.

Töpel ist nicht nur ein feinsinniger Kabarettist, sondern auch ein hervorragender Musiker. „Ahoi, Gott zum Gruß, hier lebt der Blues“, stimmte er die Besucher auf die besonderen Lautqualitäten des hiesigen Dialektes ein. Mal am Flügel, mal am E-Piano verpasste er seinen Lieblingssongs neue Inhalte.

Bob Dylans „Just Like A Woman“ wurde zu „Wie än kläner Bu“, Lou Reeds „Take A Walk On The Wild Side“ dichtete er in „Alles gloffe“ um. Zu den Klängen von „Cocaine“ zupfte er sich am Bass den Ärger über Allergien von der Seele und zeigte mit rhythmischen Backen-Beats beim groovigen „Abene Hoar“ vollen Körpereinsatz. Selbst die „Ramondigger“ kamen auf ihre Kosten. Ihnen widmete er das Lied „Ei laaf ju, ju laaf mie“. Mit dem Titel „Du kannsch’s net heewe“ tauchte er in philosophische Tiefen.

Kurpfälzer Imperativ

Genüsslich zelebrierte der Sprachakrobat Wörter wie „schdrimbisch“ und „barfießisch“, erläuterte den Unterschied zwischen „hewe“ und „lupfe“ und stellte die existenzielle Frage: „Wem geheerschn du?“ „Horsch!“ sei der Kurpfälzer Imperativ, weihte er die Zuschauer in die Feinheiten der regionalen Grammatik ein. Den Zugezogenen gab er Anregungen für die Unterhaltung mit Einheimischen. „Geh’ fort“, heiße so viel wie „erzähl mir mehr“. Und wenn der Gesprächspartner mit einem „Hör uff“ antworte, wolle er eigentlich alles wissen. Als ausgebildeter Jurist machte sich Töpel zum Sprachanwalt des Kurpfälzischen. „Vom O kommt alles, zum O geht alles“, sinnierte er mit fast schon buddhistischer Weisheit über die 26 verschiedenen Varianten des Vokals. Selbst an die kurpfälzische Mentalität hat er sich schon angepasst. „Weesch, was misch so rischdisch uffreescht?“, wollte er vom Publikum wissen: „Nix!“

Die Regionalkrimis um „Kommissar Günda“ und dessen Assistenten Fridjof Freese sind mittlerweile Kult und kamen in Viernheim bestens an. Natürlich hat sich Töpel auch mit dem Thema Bildung beschäftigt. Für die Volkshochschule hatte er noch einen Tipp zur Akademisierung des Dialekts: „Vom Basic-Babbeln zum Masterbabbler.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020