Verzicht auf hessische Meisterschaften

Viernheim.„Das Risiko ist uns einfach zu groß“, lautete die Begründung der Kutschengilde Viernheim, als es darum ging, in Zeiten der Corona-Krise die hessischen Meisterschaften aller Anspannungsarten auszurichten. Im Rahmen der gut einstündigen Jahreshauptversammlung, die im Biergarten der Vereinsgaststätte stattfand, sprachen sich die Mitglieder einstimmig gegen die Durchführung der Veranstaltung aus und plädierten für eine Verschiebung auf das kommende Jahr.

Vereinsvorsitzender Armin Brandt blickte auf das sportliche Geschehen. „Wir hätten vom 18. bis 20. September erstmalig diese hessischen Titelkämpfe ausrichten dürfen, was eigentlich positiv gewesen wäre. Durch die Corona-Krise gibt es jetzt aber zahlreiche Vorschriften zu beachten, die nur schwer umzusetzen sind“, erklärte Brandt. Er meinte damit die bis zum 31. August bestehenden Beschränkungen bei Großveranstaltungen, die sich auch unmittelbar auf ein Fahrturnier auswirken würden.

Zwar wäre die Durchführung mit besonderen Hygieneschutzauflagen vielleicht machbar, sagte Brandt. Es dürften sich dann aber nicht mehr als 250 Besucher gleichzeitig auf der Anlage aufhalten. Es gäbe somit keinen Barbetrieb, keine Siegerehrungen, keinen Festzeltbetrieb und vielleicht kein oder nur ein sehr eingeschränktes Fahrerlager. „Zudem müssten wir einen Hygieneschutzplan für die gesamte Veranstaltung erstellen, was mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist“, sagte Brandt, der die Wirtschaftlichkeit eines solchen Turniers gefährdet sieht. Das Risiko einer Corona-Infektion sei zu hoch, im Ernstfall hätte die Kutschengilde „richtige Probleme“, so Brandt. „Viele Fahrer haben ihre Lkw abgemeldet, und die Tiere sind untrainiert. Fraglich ist auch, wie viele Starter an der Meisterschaft teilnehmen würden“, gab ein Mitglied zu Bedenken.

Minus beim Oaktree-Festival

Es folgte schließlich die Entscheidung der Mitglieder, auf eine Ausrichtung zu verzichten. „Ich bin glücklich, dass wir uns so entschieden haben. In diesem Jahr werden keine Meisterschaften stattfinden, wir werden uns aber um die Austragung 2021 bewerben“, erklärte der Vorsitzende der Kutschengilde.

Bei seinem Rückblick erinnerte Armin Brandt an das Oaktree-Festival, das Mitte Juli vergangenen Jahres auf dem Vereinsgelände stattfand. Im Mittelpunkt stand damals der Auftritt der Rodgau Monotones. „Es war eine tolle Veranstaltung. Wegen des schlechten Wetters fehlten uns am Ende aber etwa 200 Zuschauer, um ohne ein Minus abzuschließen“, berichtete der Vereinschef. In diesem Jahr ist nur noch ein Freizeitreitturnier geplant, das eventuell mit einem Vereinsfest kombiniert werden soll. Die Weihnachtsfeier ist im Dezember geplant.

Eine notwendig gewordene Satzungsänderung fand einhellige Zustimmung. Wie viele andere Vereine änderte die Kutschengilde den Paragrafen, der bei der Auflösung des Klubs zum Tragen kommt. „Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft an die Stadt Viernheim, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verwenden darf“, heißt es jetzt.

Bei der Versammlung ehrte die Kutschengilde langjährige und verdiente Mitglieder. Seit 40 Jahren gehören Barbara und Volker Friderich, Alfred Schmidt sowie Torsten Schmidt dem Verein an. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Carolin Heilmann geehrt. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.07.2020