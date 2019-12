Verzicht soll Vierbeiner schützen

Viernheim.Silvesterfeuerwerk, ja oder nein? An dieser Frage scheiden sich derzeit die Geister wie noch nie zuvor, wobei die Zahl der Gegner steigt. Sie führen den Umweltschutz ins Feld, wird doch Schätzungen zufolge am 1. Januar innerhalb weniger Minuten bundesweit so viel Feinstaub in die Luft geblasen wie eine große Anzahl von Fahrzeugen über mehrere Monate verursacht. Schon seit Jahren mahnen zudem auch die Tierschützer zum Verzicht, denn die Tiere zuhause und in der Natur leiden in dieser Zeit enorm unter dem Lärm, tragen manchmal sogar bleibende Schäden davon.

Bereits bestellt

Bei Edeka Zimmermann ist mittlerweile die Entscheidung gereift, künftig keine Böller und Raketen mehr anzubieten. „Wir haben das aktuelle Sortiment schon im April bestellt, konnten danach nicht mehr zurücktreten. Deshalb werden wir die gelagerte Ware verkaufen und mit dem Erlös das Viernheimer Tierheim unterstützen. Im kommenden Jahr gibt es bei uns dann aber kein Silvesterfeuerwerk mehr“, erklärt Hans Zimmermann, selbst Hundebesitzer und mit der Problematik vertraut. 2000 Euro, was in etwa den zu erwartenden Einnahmen aus dem diesjährigen Verkauf entspricht, überreichte Zimmermann am Freitag an Vertreter des Tierheims. „Wir können mit dem Geld etwas für die Tiere tun und im nächsten Jahr werden vielleicht noch mehr Menschen diesem Beispiel folgen“, zeigte sich Tierheimleiterin Nicole Dalesio bei der Spendenübergabe sehr zufrieden.

„Der Jahreswechsel ist für sehr viele Hundebesitzer eine schreckliche Zeit, denn die meisten Hunde haben nicht nur Angst vor dem Feuerwerk, sondern auch regelrechte Panik. Aber nicht nur Tiere haben Angst, es gibt auch viele Kinder denen es vor diesem Brauch gruselt“, fügt Lisa Dieter hinzu.

Auch das Tierheim beherbergt einige Tiere, vor allem Hunde, die große Angst vor der lauten Knallerei haben, so Dieter weiter. „Wir möchten auf die Folgen für die Umwelt, uns Menschen und vor allem für die Tiere aufmerksam machen und erklären, warum dieser Brauch eigentlich schon längst überholt ist, zumindest in der heutigen Form“, raten die Tierheim-Mitarbeiter zum Verzicht auf Feuerwerkskörper. Die Aktion von Edeka Zimmermann sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. „Wir werden bei den Feuerwerksartikeln auch noch eine Spendenbox aufstellen, in der jeder Tierfreund einen zusätzlichen Obolus entrichten kann. Dieses Geld kommt natürlich auch dem Tierheim zugute“, erklärt Juniorchef Niklas Zimmermann. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.12.2019