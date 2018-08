Veterinäramt eingeschaltet

Viernheim.Das Veterinäramt des Kreises Bergstraße hat sich in den Fall der misshandelten Pferde in Viernheim (wir berichteten gestern auf der Seite „Metropolregion“) eingeschaltet. Wie Amtssprecher Johannes Bunsch dem „Südhessen Morgen“ gestern bestätigte, wird ein Amtstierarzt das eingeschläferte Tier noch einmal genau untersuchen.

Den beiden überlebenden Tieren gehe es gut, es sei „keine Unterernährung“ festgestellt, sondern lediglich „einige kleinere Mängel an den Hufen“ der Tiere diagnostiziert worden. Beim Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt liegen noch keine weiteren Erkenntnisse vor.

Vernehmungen laufen noch

„Die Vernehmungen laufen noch“, sagte gestern Pressesprecherin Christiane Kobus dieser Zeitung. Sollte ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz festgestellt werden, bewege sich der Strafrahmen zwischen einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren.

Am Samstag hatten Nachbarn eines Pferdehalters in Viernheim die Polizei verständigt, weil der Mann seine drei Tiere vernachlässigt und misshandelt haben soll. Die Beamten zogen einen Tierarzt hinzu, der ein Pferd einschläferte. Die beiden anderen Tiere wurden in einem geeigneten Pferdestall untergebracht.

Gegen den 77-jährigen Halter wurde von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei eingeleitet. Hdf

