Victor Noir, verzweifelt gesucht

Viernheim.Nun steht sie also da, etwas verloren, mitten im großen Gare du Nord an der nördlichen Peripherie von Paris und blickt suchend auf ihren entfalteten Stadtplan. Viktoria, eine junge Deutsche, die im Internet den Franzosen Victor Noir kennengelernt hat. Er hat sich als jung, groß, stattlich und mit langen Haaren beschrieben. Ein bekannter Journalist und Hobby-Musiker sei er. Extra aus Deutschland angereist, brennt Viktoria nun darauf, diesen interessanten Victor endlich persönlich kennenzulernen.

Am angegebenen Treffpunkt ist Victor nicht erschienen. Nur ein Clochard bot Viktoria einen Schluck Wein aus einem zerknüllten Pappbecher an. Sie hat nun nur eine Möglichkeit, Victor Noir zu finden: In seiner E-Mail hat er seinen Wohnort beschrieben. Es sei ein wunderschönes Viertel auf einem Hügel, wo viele berühmte Leute wohnen und wo es den besten türkischen Tee und die besten chinesischen Frühlingsrollen von Paris gibt.

Farbe im Französischunterricht

So beginnt eine gespielte Liebeserklärung an die französische Hauptstadt der beiden Schauspieler Astrid Sacher und Frédéric Camus des Knirps Theaters aus Bad Ems. Sie gastierten schon zum elften Mal an der Alexander-von-Humboldt-Schule, um den dortigen Französischunterricht noch interessanter für die Schüler zu gestalten. Vor allem sollen den Schülern Erfolgserlebnisse vermittelt werden, indem sie erkennen können, wie viel sie schon auf Französisch verstehen. So bezieht das, seit 20 Jahren immer weiterentwickelte Konzept des „Jugendtheaters in Französisch“, Schüler ausdrücklich mit in die Handlung ein.

Wieder eingeladen wurde die Truppe von Petra Reibold, der Fachsprecherin für Französisch an der Alexander-von-Humboldt-Schule. In den Genuss dieses witzigen und lehrreichen Theaterstücks mit dem Namen „Rendez-vous: Paris“ waren diesmal die Klassen 7b, alle 8. und 9. Klassen des Gymnasialzweigs sowie die Französischkurse der 8. und 9. Jahrgangsstufe des Realschulzweigs.

Im Unterricht war das zweisprachige Theaterstück schon vorbereitet worden und wird hinterher dort auch wieder besprochen werden.

Ziel von Astrid Sacher und Frédéric Camus sowie des Regisseurs Ravel Sacher ist es, mittels des Theaters noch mehr Farbe in den Französischunterricht zu bringen und durch erlebte lebendige Dialoge die Situationen – trotz fehlender Vokabeln – im Zusammenhang begreifbar zu machen. Zudem will die Truppe ein wenig Frankreich und die französische Lebensart spielerisch vermitteln. Das Stück ist in einfachem, auch für Anfänger verständlichem Französisch gehalten, ohne dass darunter die Sprachqualität leiden würde. Die spannende, aktionsreiche und lustige Handlung erleichtert das Verständnis auch da, wo den Schülern Worte und Redewendungen noch unbekannt sind, wie es auf der Homepage des Knirps Theaters heißt. Im Vorfeld werden den Schulen Arbeitsmaterialien mit Vokabellisten zur Vor- und Nachbereitung des aktuellen Theaterstücks vom Knirps Theater zugesandt. Petra Reibold fand das Stück sehr gelungen – sie hat in ihrem Unterricht nun wieder einiges zu besprechen: „Die Schüler konnten bestimmt viel an Informationen und an Motivationen mitnehmen“.

Die Geschichte verzichtet auf ein Happy End. Viktoria ist zwar mit der Metro kreuz und quer durch Paris gefahren und an jedem Ort ausgestiegen, der auf die Beschreibung passte. Sie hat viele typische und skurrile Typen getroffen: Einen charmanten Taschendieb, einen romantischen Dichter, einen arabischen Händler und einen chinesischen Koch (alle von Frédéric Camus gespielt). Ja sie kam schließlich im passenden Viertel an: Père Lachaise. Hier erkannte sie mit Hilfe des Dichters, dass sie einem gemeinen Spiel im Internet aufgesessen war. Victor Noir „lebt“ tatsächlich in Père Lachaise. Nur ist Père Lachaise der größte Friedhof von Paris. Victor Noir ist seit fast 150 Jahren tot. Allerdings ist sein Grab mit seiner Bronzestatue ein bekannter Anziehungspunkt für den weiblichen Teil der Bevölkerung.

Alles, was in dem kurzweiligen Stück vorkam, existiert tatsächlich in Paris. Sicher ein Anreiz für die Schüler, dort mehr zu entdecken, als nur den Eiffelturm – und natürlich auch dafür, im Französischunterricht gut aufzupassen.

