Videobotschaften statt Gottesdienst

Viernheim.Die Schüler haben die Tage und Stunden gezählt, bis es heißt: „Ferien!“ Am Freitagvormittag klingelt oder läutet es an den Viernheimer Schulen nicht nur zum Unterrichtsschluss, sondern zum Schuljahresende. Für die Schüler –und auch die Lehrer – geht vor allem ein besonderes Halbjahr zu Ende, mit wochenlangem „Homeschooling“ und digitalem Unterricht wegen der Corona-Pandemie und dann mit eingeschränktem Unterricht in der Schule.

Ein Zeugnis gibt es am Schuljahresende trotzdem für alle Schüler. Und neugierig betrachten Mädchen und Jungen, später dann auch die Eltern, das Blatt mit Zensuren: Wurden die Noten in Mathe und Sport verbessert? Haben die Leistungen in Deutsch oder Chemie nachgelassen? Für die Viertklässler ist es ein besonderer Tag – sie nehmen Abschied von der Grundschule.

Gemischte Gefühle

Bei der Klasse 4b der Goetheschule herrschen gemischte Gefühle: „Ich bin schon traurig, dass es der letzte Tag ist“, sagt Nele, „aber ich freu’ mich auf die neue Schule“. Für Leyna überwiegt das Glücksgefühl: „Ich gehe nach den Ferien auf die gleiche Schule wie meine Schwester.“ Ihr Mitschüler dagegen schaut gleich ein paar Jahre weiter: „Ich bin erst froh, wenn ich ganz fertig bin mit der Schule…“

Wegen der geltenden Hygienevorgaben fällt die Verabschiedung der vierten Klassen anders aus als in den Vorjahren. Statt Abschiedsgottesdienst und gemeinsamem Singen gibt es Videobotschaften für die „Großen“. Weil singen nicht erlaubt ist, hat sich die vierte Klasse von Anke Lahres ein anderes musikalisches Projekt gesucht. Beim „Cup-Song“ aus dem Film „Pitch Perfect“ ist Taktgefühl gefragt, wenn in einem bestimmten Rhythmus geklatscht und Becher weitergegeben werden. „Wir haben das mit Abstand auch auf dem Schulhof vorgeführt“, erläutert die Klassenlehrerin.

In der 4a ist das Stimmungsbild am letzten Schultag ganz deutlich: „Wir wollen hier gar nicht weg“, sagt Emma stellvertretend für die Mädchen. Die Jungs dagegen freuen sich auf den neuen Lebensabschnitt: „Wir sind heute richtig glücklich“, meint David. Alle Viertklässler haben eine weitere besondere Aktion gestartet: Sie haben Steine bemalt und legen sie am Schulhaus ab.

Zeichen der Erinnerung

„In Corona-Zeiten war das ja ein Zeichen von Solidarität, bei uns ist es auch ein Zeichen der Erinnerung“, erklärt Lehrerin Petra Burelbach. Die jüngeren Mitschüler oder die Eltern können die Steine anschauen oder sich einen mitnehmen zur Erinnerung an den Jahrgang, der nun die Schule verlässt. Die Viertklässler bekommen zum Abschluss nicht nur das Zeugnis, sondern auch eine besondere Flaschenpost. Passend zum gerade behandelten Thema „Piraten“ und dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ erhalten Schüler gute Wünsche von ihren Klassenlehrerinnen für ihren weiteren Schulweg und erstmal für die sechswöchigen Sommerferien. su

