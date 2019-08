Viel Applaus für Popmusik mit Harfe

Viernheim.In der Musikszene gibt es immer wieder besondere instrumentale Konstellationen, die am Ende überraschen und begeistern. So auch beim Open-Air-Konzert von Sängerin Megan Hill und Pianist Jason Wright, die sich für ihren Auftritt mit Sänger Louis Leibfried und Harfenistin Fabienne Partsch zwei talentierte Musiker ins Boot geholt hatten. So kamen die Besucher im Garten des Eventhouse Pigeon in den Genuss bekannter Stücke in außergewöhnlichen Arrangements und sparten nicht mit Applaus.

Die Harfe gilt eigentlich als klassisches Instrument und findet in der Popmusik eher selten einen Platz. Dass es auch anders geht, erlebten die Zuhörer am Donnerstagabend durch das Zusammenspiel von Fabienne Partsch und Megan Hill bei Liedern wie „Fields Of Gold“ von Sting, „Halo“ von Beyoncé und „Always Remember Us This Way“ von Lady Gaga, die dadurch eine besondere Note erhielten. Da staunte selbst der britische Kult-Keyboarder Jason Wright, der vor fast 20 Jahren aus der Metropole London ins schöne Heidelberg gezogen ist und seither in der Musikszene schon mit vielen namhaften Künstlern zusammengearbeitet hat. Er liebt die Live-Musik und lieferte auf seinem Tasteninstrument selbst immer wieder tolle Soli ab, mit denen sich die entsprechenden Stücke oft weit vom Original entfernten.

Wandelbare Stimme

Virtuos spielte ebenso Louis Leibfried, der schon beim Thursday Night Music Club von Megan Hill im Pigeon zum Stammpersonal gehörte. Er begeisterte mit seiner wandelbaren Stimme, die jedes Lied zu einem einmaligen Erlebnis werden ließ. Ob allein, im Duett mit der Gastgeberin, als Background-Sänger oder im Chor, der Halb-Engländer sorgte immer für die besonderen Momente auf der Bühne.

Nicht zu vergessen Fabienne Partsch, die mit dem Harfespielen an der Viernheimer Musikschule begonnen hat, mittlerweile aber schon auf deutlichen größeren Bühnen zuhause ist. Völlig neu war für Fabienne Partsch das Zusammenspiel mit Musikern aus der Pop- und Rockszene. „Ich dachte nicht, dass so etwas funktionieren kann“, sagte sie im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. „Umso mehr freut mich, dass Megan Hill bei mir angefragt und die Sache sich so hervorragend entwickelt hat.“ JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.08.2019