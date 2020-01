Viel Erfahrung gesammelt

Viernheim.Fünf Mädchen des Stemm- und Ringclubs (SRC) haben mit ihren Trainern Thomas Paul und Michael Böh in Heusweiler an den 28. Saarland Open teilgenommen. Das Turnier war mit fast 200 Teilnehmerinnen sehr gut besucht, außerdem sorgten Ringerinnen aus Frankreich und Holland für einen internationalen Anstrich.

In der Altersklasse Schüler weiblich (Jahrgänge 2009 bis 2014) waren die Viernheimer dreifach vertreten. Hanna Böh, die jüngste unter den SRC-Ladies, wie sich die neu gegründete Gruppe nennt, hatte in der 22-Kilo-Klasse gleich vier starke Gegnerinnen. Obwohl alle Kämpfer verloren wurden konnte das Ringertalent jede Menge Erfahrungen sammeln. Halilja Azimov konnte dagegen in der 25-Kilo-Klasse ihre Gegnerinnen allesamt auf Schulter besiegen. Sie überzeugte erneut mit tollen Techniken und einem absoluten Siegeswillen. Der Lohn für die gelungenen Vorstellungen war ein souveräner Turniersieg.

Auch Romy Michael konnte in der 36-Kilo-Klasse alle ihre Gegnerinnen besiegen. Nach vier Schultersiegen und einem Erfolg durch technische Überlegenheit stand sie bei der Siegerehrung zurecht auf dem Podest ganz oben.

In der B-Jugend weiblich der Jahrgänge 2006 bis 2008 war der SRC Viernheim durch Lilly Böh und Cassandra Sauer vertreten. Lilly Böh sicherte sich unter sechs Teilnehmerinnen in der 34-Kilo-Klasse einen sehr guten vierten Platz, verpasste das Treppchen denkbar knapp. Die Gewichtsklasse bis 47 Kilo war mit insgesamt 24 Teilnehmerinnen extrem stark besetzt. Cassandra Sauer hatte es dabei meist mit älteren und wesentlich erfahreneren Gegnerinnen zu tun. Die Viernheimerin startete mit einem Auftaktsieg in das Turnier, konnte danach aber keinen Kampf mehr für sich entscheiden. Deshalb musste sie sich am Ende mit dem 14. Platz zufriedengeben.

Insgesamt verlief das Turnier reibungslos und die SRC-Ladies konnten einige wichtige Wettkampferfahrungen sammeln. Als nächstes wird das Mädchen-Team des Stemm- und Ringsclubs zu den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Kandern fahren. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020