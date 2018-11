Viel Trubel in der Innenstadt

Viernheim.Noch bis Mittwoch können die Viernheimer und die auswärtigen Besucher ausgelassen Kerwe feiern: Zum Abschluss gibt es ermäßigte Preise beim Familientag. Die Aussteller haben alles an Fahrgeschäften, Verkaufsständen und Imbissbuden aufgefahren, was das Herz und der Gaumen begehren.

Am verkaufsoffenen Sonntag konnten sie bei schönstem Herbstwetter nicht nur über den Rummelplatz schlendern, sondern auch durch die Geschäfte der Innenstadt. Die annoncierten Überraschungen lockten zahlreiche Besucher an: Gerade für die kleinen Gäste waren die Freikarten für die Kerwe, die in den Geschäften der City-Gemeinschaft verschenkt wurden, reizvoll.

Der verkaufsoffene Sonntag hatte noch viel mehr zu bieten: Für Livemusik sorgte Gerhard „Holliday“ Schneider, auch als „Viernheimer Andreas Gabalier“ bekannt, der mit zahlreichen Schlagern wie „I sing a Liad für di“ für ausgelassene Stimmung sorgte. Bei Tapas und frisch gezapftem Kölsch konnte man es sich vor dem Viernheimer Küchenstudio „Küchen mit Biss“ bequem machen und den Melodien lauschen.

Eine leckere „Pflicht“ ist es, beim Kerwebesuch ein leckeres Tässchen des berühmten Kerwetees zu genießen. Schon beim Betreten des Teeladens ARTee in der Rathausstraße empfing die Besucher der süßlich-würzige Duft und schuf eine Wohlfühlstimmung. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz. Dank des guten Wetters ist richtig viel los hier in der Stadt!“, freute sich Edith Kempf. Es lohnte sich, im Hapag-Lloyd-Reisebüro vorbeizuschauen und bei einem Glas Sekt oder einer Tasse Kaffee den nächsten Urlaub zu planen. „Egal, ob Städtetour oder Fernreise, allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie – für die schönsten Tage finden Urlaubswillige hier genau das Richtige“, so Achim Maaß.

Die neue Herbst-Winterkollektion bei Christine B. sowie ein Nachlass von zehn Prozent auf das komplette Sortiment zogen zahlreiche Kunden in das Fachgeschäft. „Bei dem tollen Wetter haben die Leute richtig Lust!“, freute sich die Besitzerin über das „perfekte Kerwewetter“, das in der Vergangenheit oft nicht so gut mitgespielt hatte. Auch die „Mondperle“ lud alle Kunden zu einem Begrüßungsgetränk ein und gewährte auf alles zehn Prozent.

Erste Weihnachtsgeschenke

Auch in der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ gab es ein Glas Sekt oder einen Espresso. Wer hier stöberte, deckte sich gern für die kalten Wintermonate mit Lektüre ein und suchte nach ersten Weihnachtsgeschenken. Auch hier gab es ein besonderes Angebot: Alle Kunden erhielten Kalender 2019 zehn Prozent günstiger. Viel los war auch beim „Café Rall“, in der Bäckerei Grimminger sowie beim „Café Kempf“: Die Besucher konnten frisch gebackenem Kerwekuchen verkosten.

Doch nicht nur in den Läden war was los, sondern auch auf den Straßen waren einige Stände aufgebaut. So gab es neben einem Bücherflohmarkt auch den Stand des zehnjährigen Musa und seines achtjährigen Freundes Baran. Die beiden verkauften in ihrem Hof alte Spielsachen sowie Kuscheltiere, um sich ein kleines Taschengeld zu verdienen. „Das macht mein Sohn bei jedem verkaufsoffenen Sonntag“, berichtete Musas Mutter schmunzelnd.

Das Kunsthaus hatte ebenfalls seine Türen geöffnet: Die derzeitige Ausstellung „Meta-Realität“ von Jovan Balov zeigt Porträtmalereien und kann noch bis zum 22. Dezember besucht werden. Wer sportlich unterwegs ist, fand Gefallen an den Rabattaktionen im Radhaus Hofmann und im Sport Brandmüller und beim Fotostudio fresh auf alle Pass- und Bewerbungsbilder. Bei dem sonnigen Wetter ließen viele Kerwebesucher den Nachmittag im Eiscafé, an den Buden und in den Fahrgeschäften ausklingen.

