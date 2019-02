Viele Angebote rund ums Kind

Hüttenfeld.Zum Flohmarkt „Rund ums Kind“ lädt der Frauentreff der katholischen Pfarrgemeinde am Samstag, 16. März, 14 Uhr, ins Pater-Delp-Zentrum in Hüttenfeld (Lampertheimer Straße 8) ein. Auf die Besucher wartet eine große Auswahl an Spielsachen und Kleidung. Für die Kinder gibt es eine Spielecke, außerdem wird Kaffee und Kuchen angeboten. Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit der katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu zugute.

Die Standgebühr beträgt fünf Euro. Stattdessen können die Teilnehmer auch einen Kuchen zur Verfügung stellen. Reservierungen für Tische nimmt Annette Eder unter der Telefonnummer 0172/82 72 347 entgegen. gün

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019