Viele Chancen vertan

Viernheim.Im Topspiel der Badenliga wäre ein Unentschieden sicherlich verdient gewesen, aber schließlich hatte der TSV Birkenau das bessere Ende für sich und gewann das hochklassige Match gegen die TSV-Amicitia-Handballer mit 36:33.

Vor allem in der zweiten Hälfte machten die beiden hessischen Teams in der Badenliga ein großartiges Spiel und damit beste Werbung für den Handballsport. Der TSV Birkenau behauptete sich durch den Sieg auf dem zweiten Platz, der TSV Amicitia kann als Sechster und damit ebenfalls noch in der Spitzengruppe in die Weihnachtspause gehen.

Nach dem Viernheimer Treffer von Jan Willner zum 0:1 kam Birkenau besser ins Spiel und drehte den Spielstand in eine eigene Führung (5:3). Durch Tore von Rech, Oswald und Willner wendete sich das Blatt wieder zugunsten des TSV Amicitia (5:6), ehe Birkenau das 7:6 erzielte. Bis zum 12:12 war es weiterhin ein äußerst enges Spiel, in dem Birkenau einen Treffer vorlegte und Viernheim ausglich.

Birkenau schaffte anschließend eine Zwei-Tore-Führung (15:13), doch die Mannschaft von Christian Müller und Mirco Ritter nutzte ihre Überzahl wegen einer Zeitstrafe für die Gastgeber zur 15:16-Führung aus. Während der Überzahlphase versäumte es der TSV Amicitia, seine Chancen zu nutzen und selbst deutlich in Führung zu gehen. So konnte Birkenau wieder ausgleichen und sich den Vorteil zurückholen bis es zur Pause dann schließlich 19:18 stand.

Schon nach 30 Minuten und mit Blick auf die Anzeigetafel war klar, dass die Abwehr das große Manko an diesem Tag war. 37 Tore in einer Halbzeit sind vor allem in einem Derby zu viel. Dabei konnten sich die Torhüter auf beiden Seiten wenig auszeichnen, wurden sie doch teilweise von ihren Vorderleuten einfach im Stich gelassen. Wieder auf der Platte, verschlief Viernheim völlig den Start in die zweite Hälfte und der TSV Birkenau konnte binnen drei Minuten auf einen Stand von 22:18 erhöhen.

Fünf Treffer Vorsprung

Birkenau war dagegen viel wacher aus der Kabine gekommen und baute den Vorsprung auf fünf Treffer aus (24:19, 26:21, 27:22, 28:23). Mit einem Wechsel auf der Torhüterposition – Dennis Hoffmann kam für Patrick Koch – fand der TSV Amicitia wieder zurück ins Spiel, konnte aber nicht auf weniger als zwei Tore verkürzen (31:29, 32:30, 33:31). Der Anschlusstreffer wollte nicht fallen, weil Viernheim beste Möglichkeiten liegen ließ.

Dennoch war die Partie weiterhin noch nicht entschieden. In der 56. Minute schaffte Marcel König den Anschlusstreffer zum 34:33, die Viernheimer wollten beim Favoriten unbedingt punkten. Gerrit Fey, den die Hintermannschaft in den letzten Minuten nicht in den Griff bekam, erzielte das 35:33 und Viernheim musste nachlegen. Aber wieder blieben gute Möglichkeiten ungenutzt und Birkenau erhöhte auf den 36:33-Endstand.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Dennis Hoffmann, Christian Best; Florian Rech 2, Pal Megyeri, Jan Willner 9, Ronny Unger 2, Robin Unger 3/1, Justus Mehl 3, Robin Helbig 3, Philipp Oswald 2, Rouven Müller 1, Holger Hubert 6, Marcel König 2. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019