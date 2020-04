„Viele haben die Krankheit geleugnet“

Viernheim.Das Coronavirius ist längst auch in Viernheims Partnerregion Silly in Burkina Faso angekommen. Bouma Bazie, Lehrer für Metalltechnik und Deutsch in Koudougou, der auch als Dolmetscher für den Afrikaverein Focus tätig ist, schildert dem „Südhessen Morgen“ die Situation in seinem Heimatland.

„Die Corona-Krise hat Probleme in vielen Lebensbereichen der Burkinabé verursacht. Wirtschaft, soziales Zusammenleben, Gesundheit und Politik, alles hat sich verändert“, so Bazie. Burkina Faso war das erste afrikanische Land, das von dem Coronavirus befallen wurde. Bazie berichtet, „dass am Anfang viele die Krankheit geleugnet haben. Es beträfe nur Europäer und Chinesen, kein Afrikaner werde krank wegen der Hitze und der UV-Strahlung. Dazu kamen noch kulturelle Glaubensvorstellungen.“

Die Krankheit sei erst ernst genommen worden, als eine Parlamentsabgeordnete daran gestorben sei, ein bekanntes Pfarrerehepaar positiv getestet wurde und die Zahl der Erkrankten zunahm. „Der Staat musste strenge Maßnahmen ergreifen, damit die Krankheit sich nicht landesweit verbreitet. Kindergärten, Schulen und Universitäten wurden geschlossen. Seit Ende März sind große Städte abgeriegelt, die Personentransporte stillgelegt. Außerdem gilt im ganzen Land ab 19 Uhr eine Ausgangssperre.“

Bazie ist an einer privaten Schule beschäftigt, bekommt aber nur Lohn, wenn er auch unterrichtet. Derzeit hält er seine Familie durch eine kleine Hühnerzucht über Wasser, dazu kommt das Honorar für Übersetzungen und Berichte im Auftrag von Focus.

Die Maßnahmen in Burkina Faso ähneln denen hierzulande: Abstand voneinander halten, kein körperlicher Kontakt und sich regelmäßig die Hände waschen. „Keine Hände schütteln fällt in Burkina Faso schwer, da man sich immer und überall die Hand gibt und es als unhöflich empfunden wird, wenn man jemanden nur oberflächlich grüßt. Man fragt immer auch ausführlich, wie es den Familienmitgliedern geht, selbst wenn man sich am Vortag gesehen hat“, erklärt Manfred Weidner von Focus.

„In der Wirtschaft ist die Situation katastrophal. Die meisten Menschen in den Städten leben von kleinem Handel und Handwerk. Viele mussten ihre Geschäfte und Läden schließen und wissen nicht, wovon sie sich und ihre Familie ernähren sollen,“ schildert Bazie. Es ist zudem Hitzeperiode mit 43 Grad Celsius am Tag, nur spät nachts könnten viele richtig schlafen. Die Erziehung der Kinder ist sonst in der afrikanischen Gesellschaft meist die Sache der Frauen, aber jetzt müssten sich auch Familienväter beteiligen.

Kapazitäten erschöpft

Die Krankenstationen sind nur mit dem Notwendigsten ausgestattet. Alleine die Malaria und andere Erkrankungen erschöpfen Bazie zufolge meist die Kapazitäten. „Außer in der Hauptstadt Ouagadougou werden nur noch in Bobo Diolasso Corona-Tests gemacht.“ In Ouagadougou gebe es 150 Intensivbetten und 90 Beatmungsgeräte. „Die Regierung versucht, die Krise mit einer Sensibilisierungskampagne unter Kontrolle zu halten. Radio und Fernsehen berichten in fast allen Sprachen. Burkina Faso hat 60 unterschiedliche Ethnien mit unterschiedlichen Sprachen und viele ältere Menschen sprechen kein Französisch“, schildert Bazie. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 15.04.2020