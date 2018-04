„Viele neue Trainingsideen“

Anzeige

Viernheim.Die Zuschauerränge der Rudolf-Harbig-Halle sind bis auf den letzten Platz gefüllt. Zunächst nichts besonderes für eine Sporthalle. Aber für die knapp 170 Gäste auf der Tribüne ist es gestern eine ungewöhnliche Situation, denn normalerweise stehen sie neben dem Spielfeldrand, feuern ihre Basketball-Mannschaften an und geben Tipps, statt welche zu bekommen. Sie sind Teilnehmer der sogenannten „Coach Clinic“, die im Rahmen des Albert-Schweitzer-Turniers (AST) – dem Basketball-Turnier der U 18-Nationalteams – ihren Auftakt hatte.

Internationale Gäste

Referenten aus Deutschland, Slowenien und Spanien Die „Coach Clinic“ geht noch bis Samstag, 7. April. Sie findet in der Rudolf-Harbig-Halle in Viernheim statt. Sie ist eine Fortbildung zur Verlängerung der A- und B-Lizenzen. Dazu gibt es eine Kooperation mit dem Basketballverband Baden-Württemberg für C-Trainer. Folgende Referenten nehmen teil: Radovan Trifunovi´c ist Trainer der slowenischen Herren-Nationalmannschaft. Seine Karriere startete der 46-Jährige 2008 bei Helios Domzale, für das er selbst als Spieler fünf Jahre lang das Trikot trug. Kay Blümel ist seit 1999 für den männlichen Nachwuchs beim Deutschen Basketball Bund verantwortlich. Seit 2014 trainiert der ehemalige Regionalligaspieler Bundestrainer den Bereich U 13 bis U 15. Sergio Scariolo ist aktuell Cheftrainer der spanischen Basketball-Nationalmannschaft. Scariolo startete seine Karriere als Coach 1978.

Die „Coach Clinic“ wird von der Bundesakademie des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Kooperation mit der FIBA Europe (einem Ableger des Weltbasketballverbandes) zum zehnten Mal im Rahmen des AST veranstaltet. Das Konzept ist international anerkannt. „Solche Trainerfortbildungen gibt es überall auf der Welt“, erklärt Peter Radegast, Geschäftsführer der Bundesakademie beim DBB. „Und bei uns im Basketballbund sind Fortbildungen eine Pflicht.“

Auf den Rängen finden sich gestern Trainer, die entweder ihre A-, B-, oder C-Lizenz verlängern möchten. Aber auch internationale Gäste nehmen an der „Coach Clinic“, die aus Vorträgen von internationalen Cheftrainern und praktischen Einheiten besteht, teil. Unter den 170 Zuschauern finden sich 21 Trainer aus Finnland, zwölf Tschechen und ein Japaner, die sich gestern die Vorträge von Kay Blümel, Bundestrainer der U 15-Herren-Nationalmannschaft, und von Radovan Trifunovi´c, Trainer der slowenischen Herren-Nationalmannschaft (siehe Kasten links) auf Englisch anhören. Blümel konzentrierte sich dabei fast eineinhalb Stunden auf die Spielform „3 gegen 3“ (hier treten drei Spieler im Vergleich zu den üblichen fünf gegeneinander an), die ab 2020 als Olympische Disziplin an den Start gehen wird. Allen, die diese Disziplin vor allem aus dem Kontext des Streetbasketballs kennen, erklärt Blümel den Unterschied: „Es ist ein flüssigeres Spiel. Beim Straßenbasketball muss man bei jedem Ballwechsel unterbrechen, beim ,3 gegen 3’ nicht, dadurch ist das Spiel schneller.“ Trifunovi´c konzentrierte sich in seinem Vortrag auf „Modern Defense Tendencies“, also moderne Formen der Verteidigung. Dabei brüllt Trifunovi´c den Spielern, die zu Vorführzwecken als Verteidiger auf dem Spielfeld stehen, immer wieder zu: „Hände hoch, Hände nach oben“ – um den Gegner abzulenken.