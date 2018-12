Viele Pfarrer gehen fort

Viernheim.Die Liste der Verabschiedungsveranstaltungen von Pfarrer Ignatius Löckemann am Jahresanfang ist lang. Er fängt am 1. Februar in Mainz als Hochschulpfarrer an und verlässt seine Gemeinde sowie die Albertus-Magnus-Schule – den Fastnachtern und Pfadfindern bleibt er erhalten. Kaplan Christian Kaschub wird von seiner Gemeinde am 17. Juni offiziell verabschiedet, um nach Friedberg im Taunus zu gehen.

Wie eine Bombe schlägt am Jahresende die Ankündigung ein, dass Angelo Stipinovich – von vielen „Stipi“ genannt – die Brundtlandstadt im Februar 2019 Richtung Namibia verlässt. Der gebürtige Südafrikaner soll am 27. Januar 2019 offiziell verabschiedet werden – unter anderem mit einem Rock-Konzert. Der Erlös hieraus und aus einem Kalenderverkauf ist für das Projekt „Kavango Community Development Foundation“ bestimmt. Wer Stipi nachfolgt, ist noch unklar. bur

