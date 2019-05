Viele spannende Begegnungen erwartet

Viernheim.Mit vier Heimspielen und sieben Auswärtspartien haben die Fußballjunioren ein volles Programm an diesem Wochenende, dabei sind nicht alle Teams im Einsatz.

Die Heimspiele im Waldstadion eröffnen um 12 Uhr die D3-Junioren, die den FV 08 Hockenheim 2 erwarten. Um 13.45 Uhr wollen die C1-Junioren ihre gute Tabellenposition gegen die JSG Eberbach ausbauen. Die B1-Junioren treffen um 15.30 Uhr auf den 1. FC Mühlhausen. Drei E-Junioren-Mannschaften sind auswärts am Ball. Um 10 Uhr laufen die E1-Junioren bei DJK Feudenheim 2 auf. Die E3-Junioren spielen um 11.30 Uhr bei der SG Hemsbach 2. Um 12 Uhr trifft der SC 08 Reilingen 3 auf die Viernheimer E2. Die D1-Junioren (bei der Spvgg 06 Ketsch) und die D2-Junioren (beim SV Schriesheim 1) treten zeitgleich um 13.45 Uhr an. Um 17.30 Uhr werden die A-Junioren des TSV Amicitia beim TSV Sulzbach erwartet. Zwei Begegnungen morgen komplettieren den Spieltag. Um 10 Uhr treten die C2-Junioren beim VfB Gartenstadt 2 an. Um 10.30 Uhr tragen die B2-Junioren ihr Heimspiel gegen den FV 08 Hockenheim im Waldstadion aus. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.05.2019