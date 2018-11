Viele Spuren hinterlassen

Pfarrer Angelo Stipinovich ist kein gewöhnlicher Mensch – und schon gar kein gewöhnlicher Pfarrer. In der Zahnarztpraxis präsentiert er den Wartenden lachend seine herausgefallene Krone, gerne erobert er auch in Frauenkleidern die Bühne. Mit seiner temperamentvollen, burschikosen Art kommt er bei den einen mehr, bei den anderen weniger gut an.

Aber der Geistliche mit südafrikanischen Wurzeln hat noch eine ganz andere Seite – er hört zu, wirkt nachdenklich, bescheiden, unterstützt als Seelsorger die Menschen, da, wo sie Hilfe brauchen. Und er macht ihnen Mut – bei so mancher Predigt, die aufrüttelt und die Sinne für das Wesentliche im Leben schärft. All das wird vielen Christen fehlen, wenn Stipinovich der Stadt in zwei Monaten den Rücken kehrt.

Aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen hinterlässt der Geistliche eine große Lücke. In Erscheinung getreten ist er in den vergangenen 20 Jahren durch Ideenreichtum und leidenschaftliches Engagement für diverse Projekte: Er hat das „Haus des Lebens“ und den Hospiz-Neubau initiiert, maßgeblich zur Rettung des einst insolventen St.-Josef-Krankenhauses beigetragen und das katholische Sozialzentrum immer weiter entwickelt. Dafür braucht es Managerqualitäten, von der bis heute mehrere Stiftungen in der Region profitieren.

Ein ganz besonderes Zeichen hat der „Macher“ Stipinovich aber vor drei Jahren gesetzt: Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise ließ er kurzerhand die Michaelskirche schließen, um sie als riesige Kleiderkammer zu nutzen. Nun geht er noch einen Schritt weiter: Er kehrt in seine Heimat Afrika zurück und hilft den Notleidenden vor Ort. Für ihn persönlich schließt sich damit ein Kreis. Den Viernheimern bleibt vor allem eines zu sagen: Adieu – und vergelt’s Gott, Stipi!

