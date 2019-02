Viele Verletzte fehlen

Viernheim.Die kämpferisch gute Leistung einer dezimierten Handballmannschaft wurde nicht belohnt. Der TSV Amicitia unterlag der HSG St. Leon/Reilingen mit 30:32. In der Tabelle belegt Viernheim jetzt Platz elf und muss künftig wieder punkten, will man den frühzeitigen Klassenerhalt sichern.

Gegen die HSG St. Leon/Reilingen wollten die Badenliga-Herren den Negativtrend der zurückliegenden Wochen stoppen. Aber personell war der TSV Amicitia gar nicht gut aufgestellt. Patrick Koch, Tobias Seel, Ronny Unger und Leon Schaal mussten ohnehin passen. Im Abschlusstraining prallten dann Holger Hubert und Jan Willner unglücklich zusammen und verletzten sich so, dass beide ebenfalls nicht spielen konnten. Trainer Frank Herbert stand also lediglich ein Rumpfteam zur Verfügung, das er mit Torwart Christian Best und Christian Peiter von den Herren 2 aufstockte.

Verworfene Strafstöße

Diese Widrigkeiten steckte der TSV Amicitia eigentlich gut weg. In der ersten Halbzeit bot sich ein ausgeglichenes Spiel. Viernheim erzielte durch König die erste Führung, ehe die HSG sich kurzzeitig den Vorteil holte. Bis zum 12:12 legten immer die Hausherren vor, die Gäste stellten wieder auf Gleichstand. Dann musste Viernheim die Führung egalisieren, Oswald warf das 13:13. Mit dem Pausenpfiff vergab König beim Siebenmeter eine mögliche Halbzeit-Führung, was psychologisch wichtig gewesen wäre. Es sollte aber nicht der letzte verworfene Strafwurf sein. Auch Helbig, Megyeri und nochmal König vergaben in der zweiten Hälfte vom Punkt – und vier vergebene Siebenmeter sind am Ende einfach zu viel, um so ein enges Spiel erfolgreich zu beenden.

Trotzdem hatten die Südhessen weiterhin die Nase vorn, erst beim 20:21 lag die HSG wieder in Front. Erneut konnte Viernheim ausgleichen, ließ aber zu einfache Gegentreffer zu. So leisteten sie sich einen Ballverlust im Angriff, der gegnerische Torwart traf ins leere Viernheimer Tor, und kurz darauf verwertete St. Leon/Reilingen den nächsten Gegenstoß zum 24:27.

In der Schlussphase versuchte es Trainer Herbert mit einer taktischen Umstellung, mit einer 4:2-Deckung nahm er zwei Gegner aus dem Angriffsspiel, trotzdem blieb es beim Rückstand. Beim 28:30 kassierte Schmitt eine Zeitstrafe, zwei Minuten musste der TSV Amicitia in Unterzahl agieren. Nach dem Treffer zum 28:31 versuchte es Viernheim mit einem schnellen Abschluss, aber Geislers Treffer wurde zurückgepfiffen. Im Gegenzug fiel das 28:32 und damit die Entscheidung. Die offene Deckung brachte nur noch Ergebniskosmetik zum 30:32-Endstand.

TSV Amicitia: Dennis Hoffmann, Raul Lazaro Garcia, Christian Best; Pal Megyeri (4), Dominik Seib, Julius Herbert (3), Robin Helbig (4), Philipp Oswald (6), Philipp Schmitt (1), Jannik Geisler (7), Christian Peiter, Marcel König (5/2). su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.02.2019