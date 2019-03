Viele Vierbeiner versorgt

Viernheim.Der geschäftsführende Vorstand des Tierschutzvereins ist in seinen Ämtern bestätigt worden. Pia Reuter, Nicole Dalesio und Petra Nelle-Kettner bleiben erste und zweite Vorsitzende sowie Schatzmeisterin, neue Schriftführerin ist Lisa Dieter. In einer sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung erfolgten alle Wahlen einstimmig. Pia Reuter gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr: die Baumaßnahmen, die acht Flohmärkte, das Wuzzdog-Benefizkonzert und das große ehrenamtliche Engagement von Vereinsmitgliedern in verschiedenen Projekten.

Zahlen deutlich gestiegen

Tierheimleiterin Nicole Dalesio berichtete, dass 2018 genau 72 Tiere mehr als im Vorjahr betreut wurden, insgesamt waren es 306, davon elf Pflege- und 144 Asylhunde, 20 Fund- und 62 Abgabehunde. 56 Hunde wurden übernommen und sechs im Tierheim geboren. 16 Hunde wurden von ihren Besitzern wieder abgholt und 83 konnten vermittelt werden. Die Anzahl an Katzen ist mit 104 im Vergleich zum Vorjahr fast gleich geblieben: 41 Fund- und 55 Abgabekatzen sowie acht Übernahmen. 92 Katzen konnten vermittelt werden.

Eine Zahlenexplosion gab es bei den Kleintieren: Insgesamt waren es 47 und damit 21 mehr als 2017 – die Mehrzahl waren Kaninchen – und alle Kleintiere seien schwer vermittelbar. Dalesio dankte besonders den engagierten Helfern beim Projekt „Start ins Leben“, das vor allem Hunden die Vermittlung erleichtern soll. Hier engagiert sich Perdita Lübbe-Scheuermann ganz besonders.

Wer dem Tierheim einen Besuch abstatten will, kann am kommenden Wochenende zum Flohmarkt kommen. Am 28. April wird ein Frühlingsfest gefeiert und die Musikfans kommen am 25. Mai wieder beim Wuzzdog-Festival auf ihre Kosten. Ende des Jahres ist ein Adventsbasar vorgesehen. bur

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.03.2019