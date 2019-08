Viele vorbildliche Autofahrer

Viernheim.Die Autofahrer haben sich von ihrer besten Seite gezeigt, fast keiner lag über der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Bei der Aktion „Blitz vor Kids“ in der Wasserstraße, also auf dem Schulweg zur Goetheschule, wurde am Dienstagvormittag die Geschwindigkeit kontrolliert. Verkehrsteilnehmer, die dabei zu rasant unterwegs waren, kamen allerdings mit einer mündlichen Ermahnung davon. „Sie waren etwas zu schnell und gefährden damit uns Schüler“, teilte ein Junge der Klasse 4c von Lehrerin Ingeborg Mandel einem Autofahrer mit und zückte die gelbe Verwarnungskarte.

„Ein paar Stundenkilometer zu schnell können über Leben und Tod entscheiden“, steht dort fett gedruckt. „Sind Sie ein Raser?“ lautet eine Frage, und weiter heißt es: „Wir Kinder orientieren uns am Verhalten der Erwachsenen. Seien Sie ein Vorbild.“ Aufgezeigt sind auf der Karte auch die Anhaltewege, die unter günstigen Verhältnissen bei 30 Stundenkilometern zwölf Meter, bei 50 Stundenkilometern 25 Meter und bei 70 Stundenkilometern 43 Meter lang sind.

Grüne Karte als Anerkennung

In der Wasserstraße wurden auch Fahrer gestoppt, die sich an die Verkehrsregeln gehalten hatten. Dann gab es ein ausdrückliches Lob von den Kindern und eine grüne Karte: „Danke, dass Sie auch an uns denken.“ Karlheinz Utikal, als Beamter des Besonderen Bezirksdienstes der Polizei auch für Kindergärten und Schulen zuständig, hatte die Schüler im Vorfeld über die Aktion „Blitz für Kids“ informiert, die zurzeit in ganz Hessen durchgeführt wird.

In der Grundschule beginnt die Verkehrserziehung bereits bei den Erstklässlern und wird Schuljahr für Schuljahr fortgesetzt. In der vierten Klasse steht dann der Fahrradführerschein auf dem Stundenplan. Zu Beginn des neuen Schuljahres engagiert sich auch die südhessische Polizei für sichere Schulwege. Mit der Aktion „Blitz für Kids“ wollen die Beamten dabei helfen, dass jedes Kind wohlbehalten seinen Weg zum Klassenzimmer und nach Hause zurücklegen kann. Auf ihrem Weg zur Schule würden die Kinder nämlich mehr als anderswo mit den Gefahren des Straßenverkehrs konfrontiert.

Unterstützung bekamen die Polizisten bei der Messung mit der Radarpistole von 23 Goetheschülern. Eine gute halbe Stunde lang dauerte die Aktion, bei der fast keine Rügen ausgesprochen werden mussten. Am Mittwoch, ab 10 Uhr, sind die „Blitz Kids“ der Fröbelschule in der Saarlandstraße im Einsatz, um den Autofahrern die gelbe oder grüne Karte zu überreichen. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.08.2019