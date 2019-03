Viele Wege führen nach Rom

Viernheim.Mit ihrer ungewöhnlichen Aktivität gelangen die Amici d’Italia immer wieder zu den Römern. Bei einer Rückschau auf besondere Termine wird deutlich, dass für die Mitglieder dieses Kulturvereins viele Straßen zu den Römern führen. Glänzender Auftakt dieses Verweilens in dem Reich der Römer war in Pforzheim 2018 der Besuch der Ausstellung im Gasometer Pforzheim „Rom 312 – das grandiose 360-Grad-Panorama“ von Yadegar Asisi. Dieser herrliche Rundblick war sicher Anlass für die späteren Bemühungen, möglichst alles über die Römer zu erfahren. Das geschah bei Vorträgen, Lesungen, in Opern, bei einer Radtour nach Ladenburg und vor allem bei der Erkundung herrlicher Werke italienischer Künstler.

Besuch der Etrusker-Ausstellung

Besonders spannend wurde diese Vielfalt bei einem Besuch der Etrusker-Ausstellung im Landesmuseum Karlsruhe. Inmitten Italiens entstand über mehrere Jahrhunderte eine blühende Region der Etrusker, die jedoch auch Bestandteil des Römischen Imperiums wurden. So empfanden es die Teilnehmer bei eine Studienfahrt in das Siedlungsgebiet der Etrusker.

Doch die römische Erfolgsgeschichte hatte auch Schattenseiten. Das merkte eine große Gruppe der Amici d’Italia bei der Aufführung der Oper „Norma“ von Vinzenio Bellini im Nationaltheater Mannheim. Dieses grandiose Bühnenwerk zeigt die Römer als Besatzer Galliens. Hier verblasst der Ruhm Roms durch das sündige Verhalten eines Repräsentanten der Römer. Hier endet die Begegnung auf dem Scheiterhaufen. Doch die Freude an der Kunst wird den Amici d’Italia nicht genommen.

Dazu fahren viele Mitglieder vom 17. bis 19. Mai nach Paris, um im Louvre berühmte Werke römischer Künstler bewundern zu können – allen voran Bilder von Leonardo da Vinci. H.T.

