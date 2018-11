Viele Weihnachtssterne erleuchten die Innenstadt

Viernheim.„Advent, Advent ein Lichtlein brennt“ – ganz so weit ist es zwar noch nicht, viele Anzeichen sprechen allerdings dafür, dass Weihnachten unmittelbar vor der Tür steht. In den meisten Geschäften stehen schon seit einiger Zeit die Nikoläuse aus Schokolade und das Lebkuchengebäck in den Regalen bereit und warten auf ungeduldige Käufer, die Schaufenster sind entsprechend dekoriert und laden zum Kauf der Weihnachtsgeschenke ein.

Auch das Wetter scheint sich nach Tagen mit frühlingshaften Temperaturen bereit für Frost und Schneefall und bald schon wird „Frau Holle“ die ersten Flocken auch auf Viernheim herabrieseln lassen. Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest 2018 nimmt also Tag für Tag zu.

Freuen dürfen sich die Innenstadtbesucher im Advent wieder auf eine festlich geschmückte City. Wie in den vergangenen Jahren wird eine spezielle Weihnachtsbeleuchtung in den Abendstunden für die entsprechende Stimmung sorgen. Die vor einigen Jahren angeschafften großen Sterne wurden in den vergangenen Tagen von den Mitarbeitern der Stadtwerke montiert und ans Stromnetz angeschlossen.

Dabei war der technische Aufwand sehr gering, weil auch die neu aufgestellten Straßenlaternen als Halterung dienen. Auf die Masten wurden die Sterne mit den Lichtern aufgesetzt. Die gut 50 weihnachtlichen Leuchtkörper beziehen ihren Strom aus den Laternen, zusätzliche Leitungen sind unnötig. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.11.2018