Vielfalt für Musikliebhaber

Viernheim.Für Musikliebhaber, die besonders großen Wert auf einen guten Klang legen, gibt es in der Stadt seit Kurzem eine neue Anlaufstelle. In der Anne-Frank-Straße neben dem Rhein-Neckar-Zentrum haben Michael Hirsch und Dominik Stiller ihr Geschäft Home Tech Plus eröffnet. Dort bieten sie Wiedergabegeräte in allen Preisklassen an. „Gut Musik hören“, lautet das Motto der beiden Inhaber, die über langjährige Erfahrung in dem Bereich verfügen.

„Wir sind bei den Marken international aufgestellt und haben uns aus der ganzen Welt die Rosinen herausgepickt. Bei uns gibt es nur Dinge, die wir auch selbst kaufen würden“, erklärt Stiller. Sämtliche Geräte können vor Ort ausprobiert werden. Es gibt spezielle Räume mit einer hochwertigen Akustik, in denen die Kunden ihre Auswahl treffen können. „Wir bieten auch die Möglichkeit, die gewünschten Komponenten in den eigenen vier Wänden zu testen“, fährt Stiller fort.

Das Angebot umfasst unter anderem Kopfhörer, Lautsprecher in allen Größen, Kompaktanlagen mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten sowie einzelne Komponenten einer Musikanlage wie zum Beispiel Plattenspieler. Demnächst kommt noch eine Schallplattenreinigungsmaschine dazu, mit der Vinylscheiben wieder auf Vordermann gebracht werden können.

Bei Fernsehgeräten setzt das Unternehmen auf deutsche Hersteller wie Loewe und Metz, „weil die einfach Spitzenqualität bieten“, betonen die beiden Fachmänner. Erreichbar ist die Home Tech Plus GmbH, Anne-Frank-Straße 8, unter der Telefonnummer 06204/9 29 80 35. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.08.2020